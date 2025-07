Antonio Cordón geht nach 35 Jahren als Leiter der landwirtschaftlichen Experimentierstation La Mayora in Algarrobo in den Ruhestand Der 63-Jährige geht in den Ruhestand, nachdem er die «beeindruckende Entwicklung» der 1961 gegründeten Einrichtung gesehen hat, in der mehr als 300 auf subtropische Früchte spezialisierte Forscher tätig sind

Was vor mehr als sechs Jahrzehnten als spanisch-deutsches Projekt der internationalen Zusammenarbeit begann, hat sich zu einem bedeutenden internationalen Referenzzentrum für die Agrarforschung entwickelt, das für die Entwicklung des boomenden Anbaus von subtropischen Pflanzen in Südspanien entscheidend ist. Die Versuchsstation La Mayora mit Sitz in Algarrobo ist heute Teil des Instituts für subtropischyen und meditarranen Gartenbau (IHSM) des Spanischen Nationalen Forschungsrats (CSIC) und der Universität Malaga (UMA).

Nach 35 Jahre ging Antonio Cordón, der seit dreieinhalb Jahrzehnten die Versuchsstation La Mayora in Algarrobo leitet, letzte Woche in den Ruhestand. «Als ich 1990 die Prüfungen für den öffentlichen Dienst des Bildungsministeriums bestand und diesen Posten erhielt, wusste ich nicht einmal, wo ich mich auf der Landkarte befand», erinnert sich Cordón, der vor 63 Jahren in Castillo Locubín in der Provinz Jaén geboren wurde.

Mehr als 300 Mitarbeiter

Obwohl er schon vor einigen Monaten in den Ruhestand hätte gehen können und auch noch einige Jahre in seinem Beruf hätte bleiben können, fühlte er, dass «seine Zeit» gekommen war, um sich einem neuen Leben zuzuwenden. «Es waren 35 sehr intensive Jahre, ich gehe zum besten Zeitpunkt, das Forschungszentrum hat heute ein beeindruckendes Niveau an Aktivitäten. Als ich in meiner Abteilung anfing, waren wir zwei, jetzt sind es 17, das Forschungsinstitut hat jetzt mehr als 300 Fachleute», argumentiert Cordón, der « ein weiterer Algarrobeño» geworden ist, seit er im Alter von 28 Jahren nach Algarrobo kam.

«Ich habe mich hier niedergelassen, meine Familie großgezogen und kehre jetzt kaum noch in mein Dorf in Jaén zurück», gesteht er. Hier hat er seine Wurzeln geschlagen, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Es ist kein Zufall, dass einige der wichtigsten wissenschaftlichen Fortschritte in der spanischen Landwirtschaft der letzten sechs Jahrzehnte in der Forschungsstation entwickelt wurden, die 1961 im Rahmen eines Kooperationsprogramms mit Deutschland gegründet wurde. «Als ich ankam, hatten sie bereits den Anbau von Erdbeeren eingestellt, der in Huelva fortgesetzt wurde, und die ersten Chirimoyas, Avocados und Mangos wurden getestet», erinnert er sich.

Für einen Mann aus Jaén, der an das Meer von Olivenbäumen in der andalusischen Provinz gewöhnt ist, waren diese vom amerikanischen Kontinent stammenden Früchte völlig unbekannt. «Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Avocado gesehen», lacht Cordón, der die wissenschaftlichen Beiträge der IHSM als «grundlegend» für das Verständnis des Erfolgs des subtropischen Sektors in Südspanien betrachtet. «Es ist ein Sektor mit viel Potenzial, aber er braucht die Unterstützung der öffentlichen Verwaltungen. Auch wenn es jetzt wieder geregnet hat und sich die Reserven erholt haben, müssen wir weiter investieren, um die Wasserressourcen für die Zukunft zu sichern», so Cordón weiter.

«La Mayora hat ein Eigenleben».

Auf die Frage, warum er auf seine 35-jährige Tätigkeit als Leiter des Landguts La Mayora besonders stolz sei, betont der kürzlich in den Ruhestand getretene Beamte, dass es ihnen gelungen ist, «Forschung und Experimentieren mit der Obstproduktion für die Vermarktung zu verbinden». «Die Versuchsstation hat ein Eigenleben mit enormen Möglichkeiten, aber sie ist den meisten Menschen in Málaga noch unbekannt», meint er. Dennoch ist Cordón der Meinung, dass sich in dieser Zeit «eine enorme Veränderung» vollzogen habe. Er führt dies auf die Unterstützung der Universität von Málaga und der verschiedenen Institutionen zurück, aus denen sich die IHSM zusammensetzt, nachdem sie ursprünglich eine exklusive Initiative des CSIC war.

Obwohl seine Arbeit in der Verwaltung von La Mayora den größten Teil seiner Zeit in Anspruch genommen hat, hat sich Cordón auch im sozialen, kulturellen und sogar politischen Leben von Algarrobo engagiert. Er war zwischen 2007 und 2015 Stadtrat für die PP in der Opposition, während der ersten beiden Amtszeiten der jetzigen Stadträtin Natacha Rivas (PP), die damals für die Partido Andalucista kandidierte.

Cordóns Rücktritt hat in den sozialen Netzwerken eine Welle von Nachrichten ausgelöst. Das Kommunikationsteam der IHSM La Mayora hat sich wie folgt von ihm verabschiedet: «Antonio war viel mehr als nur ein Manager. Jeder, der das Vergnügen hatte, ihn zu kennen, weiß das: offizieller und inoffizieller Chronist des Zentrums, Forscher, leidenschaftlicher Liebhaber subtropischer Pflanzen, Dokumentarfilmer, enger Freund von Stipendiaten und Initiator von Solidaritätsläufen. Seine Spuren sind unauslöschlich und es ist unmöglich zu verstehen, was die IHSM La Mayora heute ist, ohne sein Engagement, seine ständige Hingabe und seine Zuneigung während all dieser Jahre».

Mehr als nur ein Manager

«Unser Antonio weiß, dass die Türen seines beruflichen 'Zuhauses' weiterhin für ihn offen stehen und dass wir ihn bei jeder Party, jedem Fest gerne willkommen heißen werden. Im Namen aller Kollegen und Freunde wünschen wir Ihnen alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt. Mögest du dich amüsieren, ausruhen und wir uns weiterhin sehen. Danke für so viel, Antonio!!!», fügten sie hinzu.

Der ehemalige Manager sagt, er wisse noch nicht, womit er sich jetzt beschäftigen werde, «aber ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ich habe immer etwas zu tun», sagt er. «Alles hat einen Anfang und ein Ende. Obwohl ich viel darüber nachgedacht habe, denke ich, dass die Zeit für mich gekommen ist, mich zurückzuziehen. Ich habe noch Zeit, andere Wege einzuschlagen, und wenn das nicht klappt, weiß ich keinen besseren Ort, um mich auszuruhen», sagt Cordón in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken. «Heute beende ich meine Arbeit bei La Mayora, zur Abwechslung mal in aller Eile. Und mit einem guten Team hinter mir. Ich verabschiede mich von all meinen Kollegen, von denen es viele gab, mit denen ich in den letzten 35 Jahren meines Lebens zusammengearbeitet habe», fügt er hinzu. Die in Madrid geborene Forscherin Marta Bolós ist nun die stellvertretende Leiterin von La Mayora. Alles Gute für den Ruhestand.