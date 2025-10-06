Aufnahmezentrum in Torrox betreut 1.600 Migranten in zwei Jahren - ohne 'Zwischenfälle'

Eugenio Cabezas Torrox Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Der Migrationsdruck auf die Kanarischen Inseln und neuerdings auch auf die Balearen reißt nicht ab. Das Jahr 2024 endete mit einem neuen Rekord bei der Ankunft von Menschen vom afrikanischen Kontinent auf dem spanischen Archipel im Atlantik, mit fast 44.000 der mehr als 60.000, die irregulär in das Land kamen. Ein Teil dieses Zustroms wird über Notfallteams, an denen Organisationen wie das Rote Kreuz und die Spanische Kommission für Flüchtlingshilfe (CEAR) beteiligt sind, auf andere Teile Spaniens verteilt.

Das erste Aufnahmezentrum in der Provinz Málaga war im Oktober 2023 das Urban Beach Hotel in Torrox' Ortsteil El Morche. Zwei Jahre später haben nach Angaben des Roten Kreuzes bereits rund 1.600 Menschen diese Vier-Sterne-Hotelanlage durchlaufen, die inzwischen zu einem Raum für die Aufnahme und Betreuung von Migranten umfunktioniert wurde. In den ersten Monaten kamen die meisten von ihnen aus dem Senegal, während in den letzten Monaten die meisten Männer aus kriegsgebeutelten Ländern wie Mali und Somalia kamen.

Dieser Umstand bedeutet, dass diese Menschen politisches Asyl beantragen können, um den Flüchtlingsstatus zu erhalten, der ihnen einen schnelleren Zugang zu Dokumenten ermöglicht, um legal in Spanien arbeiten zu können. Jene Migranten aus anderen Ländern, die diesen Status nicht erhalten, müssen nachweisen, dass sie sich seit mindestens zwei Jahren in Spanien aufhalten, um über das als «arraigo» bekannte Verfahren Papiere zu erhalten. Fast alle Migranten, die in Torrox untergebracht sind, sind junge Männer.

In der Einrichtung erhalten sie Spanischunterricht, lernen die kulturellen Eigenarten unseres Landes kennen und bekommen eine Fortbildung

Laut Samuel Linares, dem Koordinator der NRO in Málaga, bietet das Rote Kreuz den Migranten im Hotel in Torrox soziale Betreuung an, indem es ihnen Spanischunterricht erteilt, sie über die kulturellen Besonderheiten des Landes aufklärt und ihnen eine Fortbildung vermittelt, damit sie im Land arbeiten können. «Wir haben eine große Nachfrage von Obst- und Gemüsefirmen in der Region für die Erntekampagnen», sagte er.

So haben von den 362 Personen, die sich derzeit in dem Hotel aufhalten, mehr als 160 eine Arbeit «unter menschenwürdigen Bedingungen» gefunden, so Linares. Die Migranten, die sich in einer irregulären Situation befinden und nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können, da es keine Auslieferungsabkommen gibt, müssen nach Angaben des Provinzkoordinators des Roten Kreuzes zwei Jahre lang irregulär in der Schattenwirtschaft arbeiten.

«Keine Zwischenfälle»

Trotz Kritik des PP-Regierungsteams im Rathaus von Torrox verlief die Aufnahme der Migranten bisher «ohne Zwischenfälle». «Diese Menschen versuchen nur, hier legal zu arbeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ihren Verwandten zu helfen. Sie haben ihre Heimat verlassen und sich auf eine gefährliche Reise von mehr als 2.000 Kilometern begeben», argumentierte Linares.

Das Aufnahmesystem für die Migranten im Hotel Urban Beach in El Morche wird nach Angaben des Provinzkoordinators des Roten Kreuzes noch mindestens sechs Monate lang aktiv bleiben. «Für diesen Zeitraum verlängert die Zentralregierung das Programm», so Linares.

Die Migranten können sich frei bewegen, auch wenn gegen sie eine Ausweisungsverfügung vorliegt

Das Ministerium für Migration ist für die Überstellung und die Zuweisung der NGO zuständig, die sich um die mit dem Boot auf den Kanarischen Inseln oder den Balearen ankommenden Migranten, ihre Überstellung auf das Festland und ihre vorläufige Unterbringung in Málaga kümmern. Alle nach Málaga verbrachten Migranten genießen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, auch wenn gegen sie eine Ausweisungsverfügung vorliegt, da sie irregulär nach Spanien eingereist sind. Natürlich werden nicht alle von ihnen sofort ausgewiesen. Das hängt vom Einzelfall ab und vor allem davon, ob es Auslieferungsabkommen mit ihren Herkunftsländern gibt.

Faktisch haben sie die Möglichkeit, internationalen Schutz, das Recht auf Aufnahme oder Asyl in Spanien zu beantragen, was, wenn es gewährt wird, die Ausweisungsverfügung außer Kraft setzen würde. Die Ministerien für Inneres und Migration sind für die Prüfung dieser Anträge auf internationales Asyl zuständig. Wenn sie es beantragen, verlassen die Migranten die Zentren des Roten Kreuzes und werden von der Spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe (CEAR) betreut.

Wenn irreguläre Migranten nach zwei Jahren auf spanischem Territorium weder ausgewiesen noch internationales Asyl erhalten haben, können sie eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund ihrer Herkunft beantragen und damit ihren Aufenthalt im Land für diesen Zeitraum nachweisen. Schätzungen zufolge gibt es in Spanien mehr als eine halbe Million irreguläre Migranten, eine Gruppe, die die Regierung von Pedro Sánchez regulieren will.