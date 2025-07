Ausbau des Glasfasernetzes an der östlichen Costa del Sol

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 9. April 2025 Compartir

In der vergangenen Woche wurde in verschiedenen Teilen des Gemeindegebiets von Vélez-Málaga an der östlichen Costa del Sol ein neues Glasfasernetz installiert. Die Technologie hat nun Los Íberos, Mezquitilla, Lagos und Los Puertas erreicht.

Nachdem diese Ortsteile und Siedlungen, die zur Stadt Vélez-Málaga gehören, jahrelang unter sehr langsamen Verbindungen gelitten hatten oder gar kein Internetsignal hatten, verfügen sie nun dank des Unternehmens Jetnet über Glasfaseranschlüsse in ihren Wohnungen und Geschäftsräumen.

Im Mai 2022 erreichte der Service Cajiz mit 800 Einwohnern, im Oktober 2024 auch Triana mit tausend Einwohnern. Im März 2025 erreichte er Los Puertas, einen kleinen Weiler zwischen Cajiz und Almayate. In der vergangenen Woche erreichte er Mezquitilla und Lagos, und am Montag, dem 7. April, gab die Abteilung für neue Technologien des Rathauses bekannt, dass in Los Íberos Glasfaserkabel verlegt wurden, die allen Bewohnern des Gebiets den Zugang zu schnellem Internet ermöglichen.

Die Küstengebiete mit insgesamt 630 Einwohnern erhalten nun zum ersten Mal den Service dank des Unternehmens Jetnet, das bereits Glasfaserkabel in Cajiz, Triana und Los Puertas installiert hat.

«Es ist unbestreitbar, dass die Einführung von Glasfaserkabeln einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden der Menschen hat. Die Einwohner werden nun in den Genuss einer viel schnelleren, stabileren und effizienteren Internetverbindung kommen, was die Erledigung alltäglicher Aufgaben wie das Arbeiten im Home-Office und die Kommunikation im Allgemeinen erleichtern wird», so der Stadtrat David Segura.

Und weiter: «Im wirtschaftlichen Bereich wird dieser Fortschritt den lokalen Unternehmen und Unternehmern neue Türen öffnen und die Ausweitung ihrer Geschäfte, die Umsetzung neuer Projekte und sogar die Schaffung von Arbeitsplätzen ermöglichen».