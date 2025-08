Auto rast in die Terrasse einer Bar in Rincón de la Victoria - mehrere Verletzte

María José Díaz Alcalá Rincón de la Victoria Freitag, 1. August 2025 Teilen

Die Gäste einer Bar in Torre de Benagalbón, in Rincón de la Victoria, erlitten heute Morgen beim Frühstück einen Schock. Ein Auto krachte in die Terrasse und verletzte mehrere Personen, deren Zustand derzeit noch nicht bekannt ist.

Es geschah um 9.40 Uhr in der Avenida de la Axarquía, als beim Servicio de Emergencias 112 Andalucía ein Dutzend Anrufe eingingen, die den Zusammenstoß eines Autos mit einer Bar meldeten. Sofort mobilisierte die Leitstelle die Guardia Civil, die örtliche Polizei, die Feuerwehr und die medizinischen Dienste zum Einsatzort.

Zurzeit behandeln die Ärzte mehrere Personen (nach Zeugenaussagen drei), die verletzt wurden. Die Schwere ihrer Verletzungen ist jedoch noch nicht bekannt.

Die Guardia Civil wird eine Untersuchung einleiten, um die Ursachen des Unfalls zu klären.