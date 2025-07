Bessere Bürgersteige und mehr Sicherheit in zentraler Straße

EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

E. C. Der Stadtrat für Infrastruktur, Jesús María Claros, kündigte am vergangenen Mittwoch den Abschluss der Arbeiten zur Instandsetzung des Gehwegs in der zentral gelegenen Calle Tejares an. Vor den Arbeiten waren die Bürgersteige sehr schmal mit mehreren architektonischen Barrieren und einem veralteten Bodenbelag. Im Zuge der durchgeführten Maßnahmen wurden die Gehwege verbreitert und zudem mit einem neuen Belag versehen. Die Arbeiten in der Calle Tejares, die sich über eine Fläche von 360 Quadratmeter erstreckten, wurden mit einer Investition von 94.600 Euro in einem Zeitraum von zwei Monaten durchgeführt. Der Stadtrat hob auch die Verlegung der Telefonleitung hervor, wodurch die Leitungskabel sowie die vorhandenen Holzmasten auf dem Gehweg beseitigt wurden.