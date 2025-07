Brand in Auto sorgt für Aufregung in Torrox Pueblo

Eugenio Cabezas Torrox Montag, 21. Juli 2025 Compartir

Die Bewohner des historischen Zentrums von Torrox haben am frühen Sonntagnachmittag einen großen Schreck bekommen. Ein in der steilen und engen Calle Alegria geparktes Auto fing gegen 14.30 Uhr aus noch unbekannten Umständen Feuer und verursachte eine riesige Rauch- und Feuersäule. Trotz des spektakulären Ausmaßes des Brandes entstand nur Sachschaden, sowohl an dem Citroën Xsara als auch an mehreren Fassaden der umliegenden Häuser.

Bei den Besitzern des beschädigten Fahrzeugs handelt es sich um ein ausländisches Ehepaar, das in dieser Straße wohnt. Das Rathaus hat ihnen Hilfe angeboten, um in ein anderes Haus auf dem Land umzuziehen. Die ersten Hypothesen zur Brandursache deuten auf einen elektrischen Defekt im Auto hin. Der Brand wurde innerhalb kurzer Zeit von der Feuerwehr gelöscht.