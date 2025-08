Brutaler Raubüberfall auf zwei irische Touristen auf offener Straße in Nerja

Blutspuren an der Wand eines Hauses in der Straße, in der sich die Ereignisse ereigneten.

Eugenio Cabezas Nerja Montag, 4. August 2025 Teilen

Ein Gewaltsamer Raubüberfall am frühen Morgen in Nerja: Zwei junge irische Touristen haben schwere Verletzungen im Gesicht und an anderen Körperteilen erlitten, nachdem sie am frühen Morgen Opfer eines brutalen Raubüberfalls wurden, der von einer Gruppe von vier jungen Einwohnern Nerjas verübt wurde, von denen einer minderjährig ist.

Die Ereignisse ereigneten sich in den frühen Morgenstunden des Freitags, als die beiden irischen Touristen in der östlichsten Küstenstadt der Provinz auf einer zentralen Straße in Richtung des Hotels, in dem sie untergebracht waren, gingen.

Irgendwann kamen die Angreifer auf sie zu, bedrohten sie mit einem Messer, ohne sie jedoch anzugreifen, und schlugen ihnen mit den Fäusten kräftig ins Gesicht und auf andere Körperteile. Aufgrund ihres alkoholisierten Zustands waren die beiden irischen Touristen laut SUR kaum in der Lage, sich zu wehren.

Frakturen von Gesichtsknochen

Von dem brutalen Überfall zeugen zahlreichen Blutspuren an der Fassade eines der nahe gelegenen Häuser. Den mutmaßlichen Dieben gelang es, Bargeld und Mobiltelefone zu stehlen, und sie flohen eilig vom Tatort. Es waren die Anwohnern in der Straße, die die Schreie und Schläge hörten und die örtliche Polizei und die Guardia Civil alarmierten.

Beide Opfer wurden von den Beamten in das Gesundheitszentrum in Nerja gebracht, wo sie wegen ihrer Gesichtsverletzungen behandelt wurden. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts übernommen. Die Guardia Civil hat die Gruppe der mutmaßlichen Angreifer bereits identifiziert.