Christian Jongeneel aus Rincón de la Victoria schwimmt heute von Teneriffa nach La Gomera und wieder zurück

Christian Jongeneel befindet sich derzeit mitten im Atlantik, genauer gesagt in dem Streifen Wasser zwischen den Inseln Teneriffa und La Gomera. Der Schwimmer aus Málaga stellt sich einer neuen Herausforderung der Solidarität, einer gewaltigen körperlichen Herausforderung, die sich in die lange Liste seiner Leistungen auf der ganzen Welt einreiht.

Jongeneel ist heute Morgen in der Nähe des Hafens von Playa de San Juan in Richtung La Gomera (Puerto de San Sebastián de La Gomera) ins Wasser gegangen und wird danach nach Teneriffa (Puerto de Los Cristianos) zurückkehren, eine Strecke von etwa 80 Kilometern, die rund 24 Stunden Dauerschwimmen erfordert.

Wie man sieht, ist es eine enorme körperliche Herausforderung, obwohl der aus Rincón de la Victoria stammende Mann an solche Situationen gewöhnt ist. «Das Meer gibt den Takt vor», sagte er vor seinem neuen Abenteuer, denn die Strömungen, der Wind, die Wellen, das Auftauchen von Quallen und anderen Meerestieren können seinen Versuch, die beiden Inseln gemeinsam zu durchschwimmen, behindern.

Der gesamte Erlös aus diesem Wettbewerb wird für die Förderung der Schulbildung von Kindern in Nepal verwendet, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo die Abgeschiedenheit der Schulen ein Hindernis für den Zugang der Familien darstellt.

Die Vicente-Ferrer-Stiftung, die seit mehr als 40 Jahren in Indien tätig ist, hat die erste Phase ihrer Internationalisierung in Nepal eingeleitet, einem Land, dessen Bevölkerung sich noch nicht von den Folgen des verheerenden Erdbebens von 2015 erholt hat.

Der Wettbewerb kann live auf diesem Link verfolgt werden, während diejenigen, die an einer Mitarbeit interessiert sind, dies auf der Website Brazadas Solidarias tun können.

Christian Jongeneel hat in den letzten Jahren an einigen der größten Langstrecken-Schwimmen der Welt teilgenommen, immer für wohltätige Zwecke, wie z. B. der doppelten Durchquerung der Straße von Gibraltar, der Durchquerung des Ärmelkanals, der Durchquerung der Cook-Straße in Neuseeland und der doppelten Umrundung der Insel Manhattan in New York. Ferner hat er schwimmend die Strecke von Los Angeles nach Santa Catalina Island und von Peniche zu den Berlengas-Inseln in Portugal zurückgelegt, wobei er der erste Mensch war, dem dies gelang.