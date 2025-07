Die Oppositionsparteien drohen mit einer Klage gegen die neue Müllsteuer in einer Stadt im Osten der Costa del Sol

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 9. April 2025 Compartir

Die ursprüngliche Genehmigung einer neuen Müllsteuer in Vélez-Málaga an der östlichen Costa del Sol in Übereinstimmung mit den europäischen und staatlichen Vorschriften sorgt weiterhin für heftige Kontroversen unter den Oppositionsparteien im Rathaus, obwohl die Steuer erst am 1. Januar 2026 in Kraft treten wird.

Die Oppositionsfraktionen Andalucía por Sí, Vox, PSOE und der unabhängige Stadtrat Elías García stimmten in der Sitzung des Stadtrats am Montag, den 31. März, gegen die Maßnahme. Die Sprecher der politischen Parteien argumentierten, dass die Steuer in Vélez-Málaga seit mehr als 20 Jahren nicht mehr erhoben wird, da sie aufgrund einer «politischen Übereinkunft» in die Grundsteuer-Rechnung aufgenommen wurde, wobei der Steuersatz erhöht wurde, und forderten daher, dass das Rathaus diese andere Steuer zum Ausgleich senkt und es keine «Doppelbesteuerung» gibt.

Der Bürgermeister von Vélez, Jesús Lupiáñez (PP), hat versprochen, nach «alternativen Maßnahmen» zu suchen, um die Steuerlast für die Einwohner zu verringern. Er rechtfertigte die neue Steuer jedoch damit, dass sie «eine Auflage der Regierung von Pedro Sánchez» sei und dass Vélez-Málaga «die Möglichkeit verlieren könnte, neue europäische Mittel zu erhalten», wenn sie nicht angewandt wird.

Die Fraktionen Andalucía por Sí, PSOE und Vox haben beschlossen, bei ihren Protesten einen Schritt weiter zu gehen. Der Sprecher von Andalucía por Sí, José Pino, kündigte am vergangenen Freitag an, dass eine Petition gestartet werden soll, die zu einer öffentlichen Konsultation aufruft, die zwar nicht bindend ist, aber dazu dient, «das Unbehagen und die Empörung über die Einführung der neuen Müllabfuhrsteuer» zu zeigen. Ziel ist es, mindestens 6.300 Unterschriften zu sammeln.

«Eine der teuersten Grundsteuern».

Der Sprecher von Vox, Javier Herreros, hat seine «absolute Ablehnung» der neuen Müllsteuer zum Ausdruck gebracht: «Vélez-Málaga hat eine der teuersten Grundsteuern der Provinz, wir haben die Verkehrssteuer, wir haben die Beförderungssteuer, eine Steuer für wirtschaftliche Aktivitäten und jetzt haben wir diese Doppelbesteuerung, denn wir alle wissen, dass diese Müllsteuer seit jeher in der Grundsteuer enthalten war. Jetzt kehrt Lupiñez zurück, um unsere Taschen zu leeren und die Steuerlast, die die Bürger von Vélez zu tragen haben, unerträglich zu machen, sagte er.

Herreros kündigte an, eine Informationskampagne in der gesamten Gemeinde zu starten, um die Einwohner über die Pläne für diese neue Steuer zu informieren. Die voraussichtlichen Kosten Sammlung und Behandlung des Mülls der Stadt belaufen sich auf 7.185.000 Euro pro Jahr, wie aus den am Montag vom Rathaus genehmigten Unterlagen hervorgeht.