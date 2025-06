Die Strandüberwachung in Vélez-Málaga ist bis Ende September täglich aktiv

EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Vélez-Málaga startete am vergangenen Sonntag mit der Überwachung und den Rettungsdiensten an den Stränden der 22 Kilometer langen Küste der Gemeinde.

Der stellvertretende Bürgermeister Jesús Pérez Atencia und der Stadtrat für Strände, David Vilches, präsentierten die neue Kampagne, die am letzten Tag im September endet. Das komplette Strandüberwachungsteam umfasst in diesem Sommer 49 Rettungsschwimmer, 19 Wachtürme, Drohnen und eine Hundestaffel, die bereits 2024 im Einsatz waren. «Mit diesen Maßnahmen an den Stränden möchte die Stadtverwaltung die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Badegäste in der Sommersaison gewährleisten. Der Dienst deckt die gesamte Küste unserer Gemeinde ab», sagte Pérez Atencia.

Die Rettungsschwimmer sind die ganze Saison über täglich von 12 bis 20 Uhr im Einsatz. An den meistbesuchten Stränden gibt es in den Monaten Juli und August zusätzlich ab 10.30 Uhr Verstärkung. 26 der Rettungsschwimmer werden die ganze Saison über aktiv sein. Ferner gibt es sieben zusätzliche Rettungsschwimmer als Sonderpersonal sowie sechs weitere für die geschäftigsten Monate Juli und August. An Wochenenden und Feiertagen sind außerdem zehn zusätzliche Rettungsschwimmer vor Ort. «Im Juli und August, wenn wir die meisten Badegäste haben, sind insgesamt 49 Rettungsschwimmer im Einsatz», fasste Pérez Atencia zusammen.

Neun Türme zur Verstärkung

Um die Abdeckung zu verbessern und die Sicherheit in den meistbesuchten Bereichen zu gewährleisten, werden 19 feste Rettungsschwimmertürme sowie neun zusätzliche Wachposten eingerichtet. Zu diesen gehören die Türme, die kürzlich an Stränden wie Chilches Estación in Benajarafe (Strandbar Punto Arena) und dem FKK-Strand in Almayate errichtet wurden. Darüber hinaus werden «Bereiche mit hoher Badedichte, wie die Strandpromenade von Benajarafe und der Río Seco, verstärkt. Die technischen Ressourcen umfassen einen Krankenwagen, zwei Geländefahrzeuge, zwei Boote und zwei Jetskis. Darüber hinaus wird der Drohnendienst im zweiten Jahr in Folge beibehalten, um Rettungs- und Bergungsarbeiten an den Stränden zu unterstützen und die Einsatzkapazität zu erhöhen», teilte Pérez Atencia mit.

«Auch die Inklusivität wurde nicht vergessen», so der Ratsherr. Auch in diesem Jahr werden sechs Strände für Menschen mit eingeschränkter Mobilität angeboten. Sie verfügen über Amphibienstühle für Erwachsene und Kinder und das nötige Personal für deren ordnungsgemäße Nutzung.

Abschließend hob Pérez Atencia eine der Initiativen hervor, «auf die wir in den letzten Jahren besonders stolz waren: den Rettungsdienst für Hunde am Hundestrand in Torre del Mar. Ein spezialisiertes Hunderettungsteam, auch bekannt als Hundepatrouille, sorgt hier für die Sicherheit der Haustiere.»