Ehepaar bei brutalem Angriff vor einem Landhaus in Alcaucín schwer verletzt

Eugenio Cabezas Alcaucín Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Am frühen Morgen des gestrigen Dienstags ist es zu einem brutalen Angriff in dem zu Alcaucín gehörenden Weiler Los Pepinos gekommen, bei dem ein 57-jähriger Mann und dessen 56-jährige Frau schwere Verletzungen erlitten. Der Täter, ein Mann mittleren Alters, hatte sich Nachbarn zufolge an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht. Als der 57-jährige Mann dies von seinem Fenster aus sah, ging er hinaus, um den Mann zur Rede zu stellen. Dieser schlug ihm dann ohne etwas zu sagen mit einem harten Gegenstand auf den Kopf. Als die Frau des Mann auch aus dem Haus kam, um nachzuschauen, schlug der Mann auch ihr auf den Kopf ergriff danach die Flucht.

Die 30-jährige Tochter des Paares rief daraufhin den Rettungsdienst, der den Mann per Hubschrauber ins Regionalkrankenhaus in Málaga und die Frau in einer Ambulanz ins Krankenhaus von Torre del Mar beförderte. Der Tochter geschah nichts, doch sie musste wegen Angstzuänden beruhigt werden. Der Mann soll besonders schwere Kopfverletzungen erlitten haben.

Die Polizei konnte den Täter schon wenige Stunden nach dem Angriff stellen, gab aber bisher nichts Weiteres über ihn bekannt. Unbestätigten Quellen zufolge hat es sich bei der Tatwaffe um ein Gartenwerkzeug gehandelt.