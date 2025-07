Ein Toter und ein Verletzter bei Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto an der Costa del Sol

Rossel Aparicio Vélez-Malaga Mittwoch, 9. April 2025 Compartir

In der Provinz Málaga ist es erneut zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Bei einem schweren Unfall in Vélez-Málaga an der östlichen Costa del Sol kam gestern Abend ein 40-jähriger Mann ums Leben, ein weiterer, 23, wurde leicht verletzt.

Nach Angaben des Notrufs 112 Andalucía ereignete sich gegen 21.15 Uhr auf dem Camino de Algarrobo ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der Notfalldienst erhielt Anrufe von mehreren Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen meldeten und berichteten, dass eine Person schwer verletzt wurde.

Die örtliche Polizei und die Verkehrsbeamten der Guardia Civil waren schnell vor Ort. Auch Sanitäter wurden entsandt, konnten aber nur noch den Tod eines Mannes am Unfallort feststellen, während der andere Verletzte, der 23-Jährige, ins Krankenhaus gebracht wurde.