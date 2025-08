Gaststättengewerbe wird Werbung für die Fiesta del Boquerón in Rincón de la Victoria machen

SUR Rincón de la Victoria Montag, 4. August 2025 Teilen

Im nächsten Jahr wird das Sardellenfest von Rincón de la Victoria dank der Unterstützung und Zusammenarbeit von einem Dutzend gastronomischer Organisationen der Provinz und ganz Spaniens über ein neues Werbe- und Öffentlichkeitsinstrument verfügen. Diese Einrichtungen haben vergangene Woche ein Kooperationsvereinbarung mit der Geminde erneuert, um dieses gastronomische Referenzereignis der Provinz zu fördern.

Neu ist, dass die am Festival beteiligten Verbände im Jahr 2026 Veranstaltungen organisieren werden, um die gastronomischen Werte des Festes hervorzuheben, die zu den bereits von der Stadtverwaltung regelmäßig durchgeführten Aktivitäten hinzukommen.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, hat in Begleitung des Stadtrats für Tourismus, Antonio José Martín, die Vereinbarung zusammen mit Vertretern prominenter Einrichtungen wie Francisco Javier Frutos Pérez (MAHOS), Daniel García Peinado (AOVE Spanien), Guadalupe Montejo Fuentes (AMUCO), Abilio Pedro Arteaga Luque (Euro-Toques España), Gerardo Lumbreras Van Dulken (Academia Gastronómica de Málaga), Antonio Carrillo Ciudad (La Carta Malacitana), Aránzazu López López López (Vertreter von Gastroarte), Juan Antonio Aguilar Fernández (Asociación de Cocineros Paradores) und Jesús Bracero Robledo (ARTCUA) unterzeichnet. Im Namen der Fakultät für Tourismus und Gastrocampus nahmen auch der Dekan, Antonio Peláez, und die Prodekanin, Ana Gaspar, teil.

Während der Veranstaltung hob der Bürgermeister «die Bedeutung der Zusammenarbeit mit renommierten Fachleuten hervor, um das nationale gastronomische Erbe zu fördern und die Werte dieses Festes, das so repräsentativ für die Gemeinde ist, zu verbreiten», und bedankte sich «für die Beteiligung aller Einrichtungen, die an einem Fest teilnehmen, das zur touristischen Singularität der Provinz erklärt wurde».

«Mit diesem Abkommen bekräftigen wir unser Engagement für eine gesunde und hochwertige Gastronomie und fördern den Boquerón victoriano als Symbol der lokalen Identität und als touristische Attraktion», fügte Salado hinzu.

Der Stadtrat für Tourismus hob «die Konsolidierung einer strategischen Zusammenarbeit mit dem Gastronomiesektor hervor, die es dem Sardellen-Event ermöglicht, neue Zielgruppen zu erreichen und seine Wirkung im professionellen und touristischen Bereich zu verstärken».

Als wichtigste Neuerung verpflichtet sich jede der Einrichtungen, während des gesamten Jahres 2026 mindestens eine Aktivität zu entwickeln, die mit der Förderung der Sardelle und den Werten ihres Festes verbunden ist. «All diese Aktionen werden es ermöglichen, die Qualitäten der Sardelle bei Verbrauchern, Fachleuten und Studenten zu verbreiten und ihre Schlüsselrolle in der traditionellen und modernen Küche als gastronomisches Wahrzeichen des Rincón de la Victoria hervorzuheben», so Salado

Zu den wichtigsten Einrichtungen, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Boquerón victoriano entwickeln werden, gehören: die Gastronomische Akademie von Málaga, die ein thematisches Mittagessen mit der Sardelle als Protagonist in einem Restaurant in der Gegend organisieren wird. AMUCO seinerseits wird pädagogische Tage, Aktivitäten mit Familien und in Schulen über den gesunden Verzehr von Sardellen organisieren.

AOVE Spanien wird an der UMA (Universität Málaga) Kurse zum Thema Sardellen und natives Olivenöl abhalten, und ARTCUA wird an der Wohltätigkeitsveranstaltung 'Los Chefs Azules' in Sevilla teilnehmen und ein Gericht mit Sardellen als Hauptzutat mitbringen. Gastroarte seinerseits wird einen seiner Köche aus Málaga einladen, bei einem seiner jährlichen Treffen ein Gericht mit Sardellen zuzubereiten, und La Carta Malacitana wird im März im Gastrocampus der Fakultät für Tourismus der UMA eine Diskussion über die Geschichte der Sardellen, des Kochens und des nativen Olivenöls extra» abhalten. Eurotoques wird seine Mitglieder in Andalusien und insbesondere in Málaga zu einer Aktion einladen, bei der die Sardelle eine Woche lang die Hauptrolle auf den Speisekarten der Mitgliedsrestaurants spielen wird.

Die Fiesta del Boquerón Victoriano findet in diesem Jahr vom 9. bis 14. September statt und bietet ein umfangreiches Programm an Aktivitäten wie Showcookings, spezielle Gerichte in den teilnehmenden Restaurants, die Messe lokaler Produkte Sabor a Málaga und kostenlose Sardellenverkostungen.