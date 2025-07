Gericht in Vélez-Málaga will den Prozess gegen den Freund von Dana Leonte als deren mutmaßlicher Mörder eröffnen

María José Díaz Alcalá Vélez-Málaga Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Das für Gewalt gegen Frauen zuständige Gericht erster Instanz Nr. 4 von Vélez-Málaga hat die Eröffnung der mündlichen Verhandlung im Fall von Dana Leonte angeordnet, die im Juni 2019 im Alter von 30 Jahren verschwunden ist. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 17 Jahren wegen Mordes und eines Verbrechens gegen die moralische Integrität, während die Familie eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren wegen Mordes fordert.

Nach Angaben des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) wird der Fall in den nächsten Tagen an das Geschworenenbüro des Gerichts von Málaga verwiesen, um einen Verhandlungstermin festzulegen und die übrigen im Geschworenengesetz vorgesehenen Verfahren durchzuführen.

Es sei daran erinnert, dass der Bericht der Staatsanwaltschaft , der von der leitenden Staatsanwältin für Gewalt gegen Frauen in Málaga, Flor de Torres, unterzeichnet wurde, zu dem Schluss kommt, dass Dana Leonte von ihrem Freund Sergio «zerstückelt» wurde und dass ihre Überreste in verschiedenen Teilen der Gemeinde «verstreut» waren, was es schwierig machte, sie zu finden. In der Tat wurde nur ein Teil der Leiche gefunden.

Rekonstruktion des Verbrechens nach Angaben der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwältin rekonstruierte die Ereignisse im Juni 2019, um das Verbrechen zu erklären. Am Morgen des 12. Juni, gegen 8.36 Uhr, hatte Dana ein Gespräch mit Sergio, in dem sie ihm mitteilte, dass sie nicht mit ihm zusammen sein wollte und dass sie sich über etwas ärgerte, das sie auf seinem Telefon gesehen hatte, da sie die Handys getauscht hatten. Sie waren gerade Eltern geworden.

Dieser WhatsApp-Chat zwischen den beiden wurde jedoch - so die Staatsanwaltschaft - von Sergio Ruiz gelöscht, um «gegen ihn gerichtete Ermittlungslinien auszulöschen», obwohl er von den Ermittlern der Guardia Civil wiedererhgestellt werden konnte.

An diesem Abend, zwischen 19 und 22.35 Uhr, schlug der Angeklagte «unter absoluter Missachtung ihrer Freiheit und Integrität als Frau und indem er seine Herrschaft über sie als eine Form der Unterordnung unter seine eigenen Interessen durchsetzte, ohne ihre Freiheit zu respektieren, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen», seine Partnerin mindestens einmal mit einem Holzstock auf den Kopf, so die Staatsanwaltschaft.

Aufgrund der Schläge wurde Dana Leonte «bewusstlos oder schwer verletzt», heißt es in der Anklageschrift weiter. Der brachte sein Opfer weg, entweder, um die Leiche zu versteckten, oder - falls die Frau noch nicht tot war - sie an einem anderen Ort umzubringen.

Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass der Angeklagte seinen Geländewagen benutzte, um die Leiche zu transportieren, und «versuchte, Teile der Leiche von Dana Leonte zu verstreuen und zu vergraben», die erst lange nach dem Ereignis gefunden wurden.

Die Staatsanwaltschaft beschreibt jeden dieser Befunde im Detail. Am 21. September 2019 entdeckte ein Hund einen Knochen, bei dem es sich um den rechten Oberschenkelknochen von Dana handelte, was zur Verhaftung von Sergio führte, nachdem sich seine Aussagen widersprachen.

Am 8. Oktober wurden in einer anderen Zone weitere Knochenreste des Opfers gefunden, nämlich ein Schienbein, eine Rippe, ein Rückenwirbel, ein Halswirbel und ein Wadenbein. Am 14. desselben Monats wurden in einem anderen Teil der Gemeinde ein Becken und ein Teil der Lendengegend gefunden.

Am 21. Oktober wurde dann der linke Oberschenkelknochen gefunden, der noch weiche Überreste aufwies und im unteren Teil eine Ante-mortem-Fraktur aufwies. Schließlich wurde am 30. November desselben Jahres ein weiterer Teil desselben Knochens gefunden.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Sergio «das Haus mit Bleichmittel und Terpentin gereinigt» und dabei jegliche Blutspuren im Haus vermieden hat. Im Haus fanden die Ermittler Reinigungsmittel und den erwähnten Holzstock mit einem Haar des Opfers..

Darüber hinaus wurden bei einer Hausdurchsuchung Blutflecken auf einem Handtuch im Badezimmer mit dem genetischen Profil des Angeklagten gefunden. Proben mit dem Profil des Angeklagten und des Opfers wurden auch gemischt auf einer der Stufen des Hauses, auf der Fahrertür des Geländewagens, auf dem Küchenboden, an der Wand, an der sich der Stock befand, und auf der rötlich gefärbten Bettdecke, die auf der Terrasse trocknete, gefunden.

«Nach der Ausführung seines Plans», so die Staatsanwaltschaft weiter, «versuchte Sergio Ruiz, ein Alibi für seine Tat zu finden, indem er verschiedene Versionen des Sachverhalts aufstellte». Laut der Anklageschrift benutzte er das Mobiltelefon des Opfers und schrieb Nachrichten an sich selbst, um den Eindruck zu erwecken, dass die Frau noch lebte.

Am 28. September 2019 wird dem Angeklagten das elterliche Sorgerecht für das Kind entzogen und es ist ihm untersagt, sich seiner Tochter auf eine Entfernung von weniger als 500 Metern zu nähern. Außerdem wurde vereinbart, dass das Kind von seinem Onkel, Gheorge Florin Leonte, betreut werden sollte.

In Anbetracht der obigen Ausführungen ist die Staatsanwältin der Ansicht, dass Sergio Ruiz wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und wegen eines Verbrechens gegen die moralische Integrität zu einer weiteren Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt werden sollte, wobei in beiden Fällen die erschwerenden Umstände der Verwandtschaft berücksichtigt werden.