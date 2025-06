1.000-Einwohner-Dorf der Provinz Málaga Iznate bekommt erste öffentliche Tiefgarage

Eugenio Cabezas Iznate Dienstag, 17. Juni 2025 Compartir

Das nur rund 1.000 Einwohner zählende Dorf Iznate nordöstlich von Mágaga im Landesinneren bekommt seine erste öffentliche Tiefgarage. Die Tiefgarage ist im Untergeschoss des Innenhofs der Schule Marqués de Iznate geplant. Die erforderlichen Investitionen werden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt, wie aus dem von den städtischen Technikern erstellten Vorprojekt hervorgeht. Da es sich um eine große Summe handelt, will das Rathaus andere öffentliche Verwaltungen an der Finanzierung beteiligen. Die Provinzregierung ist die erste, die sich verpflichtet hat, das Projekt und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei seiner Finanzierung zu prüfen.

Zu diesem Zweck stattete Provinzchef Francisco Salado Iznate einen Besuch ab, wo er von Bürgermeister Gregorio Campos und den Mitarbeitern des Rathauses zu einem Treffen empfangen wurde, das von «einer herzlichen Atmosphäre» geprägt war.

Unter den angesprochenen Prioritäten hob der Ratsherr die «dringende Notwendigkeit» hervor, die Parkinfrastruktur in Iznate zu verbessern. Campos erinnerte daran, dass die Provinzregierung im Oktober 2024 einen Investitionsplan zur Verbesserung der Parkmöglichkeiten in verschiedenen Dörfern der Provinz angekündigt hatte, bei dem Iznate «aufgrund fehlender Haushaltsmittel nicht berücksichtigt wurde».

Bei dieser Gelegenheit verpflichtete sich der Provinzchef «den Bau einer neuen Tiefgarage in der Gemeinde zu finanzieren, eine Infrastruktur, die vom Rathaus als unerlässlich angesehen wird, um die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern», wie das Rathaus in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken betonte.

Der neue Parkplatz wird unter dem Innenhof der Schule CEIP Marqués de Iznate entstehen und über insgesamt 56 Stellplätze verfügen. Das Vorprojekt, das von den städtischen Technikern ausgearbeitet wurde, wurde von Salado während seines Besuchs geprüft.

Während seines Aufenthalts in der Axarquia-Gemeinde besuchte der Provinzchef mehrere Sehenswürdigkeiten, darunter das Rathaus, das Kulturhaus sowie verschiedene Straßen und Plätze. Im Rathaus trug sich Francisco Salado in das Ehrenbuch ein und hielt eine Arbeitssitzung mit dem Bürgermeister ab.