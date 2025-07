Mann fuhr mit seinem Auto «aus Versehen» in die Notaufnahme des Hospitals

E. CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Freitag, 11. April 2025 Compartir

Gegen 4.30 Uhr fuhr am vergangenen Freitag ein schwarzer Volkswagen Passat, «versehentlich» in die Haupthalle der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses der Axarquía in Vélez-Málaga. Am Steuer saß ein marokkanischer Staatsbürger mittleren Alters, der Anzeichen von Trunkenheit aufwies. Neben ihm saß eine Frau derselben Nationalität, die über starke Bauchschmerzen klagte.

Der Fahrer wurde von der Nationalpolizei festgenommen. Er weigerte sich zunächst, einen Alkoholtest zu machen, wurde aber später getestet und zeigte ein positives Ergebnis von 0,8 bis 0,9 Milligramm Alkohol pro Liter ausgeatmeter Luft (die Höchstgrenze liegt bei 0,25mg).

Die Szene wurde von den Sicherheitskameras des Krankenhauses aufgezeichnet. Glücklicherweise kamen alle mit dem Schrecken davon. Es gab keine Personenschäden und nur geringen Sachschaden. Der Fahrer sagte, er sei «nervös geworden» und habe das Auto «aus Versehen» durch das Tor ins Innere gefahren. Die Bilder zeigen, wie das Fahrzeug durch das Glastor fuhr, das sich genau in diesem Moment öffnete, da es mit einem Präsenzmelder ausgestattet ist und eine Aufsichtsperson daneben stand.

Fast hätte das Auto einen der Wachmänner überfahren. Mehrere Sicherheitskräfte trafen sofort ein. Den befragten Quellen zufolge wurde die Frau in der Notaufnahme behandelt und ist bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Beamte der Lokalpolizei aus Vélez-Málaga waren ebenfalls vor Ort.