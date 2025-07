Neuer Kunsthandwerkermarkt belebt die Altstadt von Torrox Am letzten Samstag eines Monats findet auf der Plaza de la Costitución ein internationaler Markt mit Ständen und einer Bühne mit Live-Musik statt

MARLENE WÖRNER TORROX. Donnerstag, 3. April 2025

Das Rathaus von Torrox hat zusammen mit der Vereinigung der Händler der Altstadt und zwei britischen Einwohnern einen internationalen Kunsthandwerkermarkt ins Leben gerufen. Mit Live-Musik und zunächst 19 Ständen findet die Veranstaltung immer am letzten Samstag eines Monats, zwischen 10 und 15 Uhr, auf der Plaza de la Constitución statt. Die erste Ausgabe des neuen Events am vergangenen Wochenende war bei bestem Wetter bereits gut besucht.

«Dieser Markt macht Torrox Pueblo für die steigende Zahl an internationalen Besuchern noch attraktiver und wertet einen Bummel durch die Straßen der Altstadt auf», sagte Bürgermeister Óscar Medina bei der Ankündigung der Veranstaltung. Der Ratsherr lud auch die Bewohner an der Küste ein, anlässlich des Marktes das Dorf zu besuchen, das sie im Sommer auch mit dem Touristenzug erreichen können.

Der für die Altstadt zuständige Stadtrat, José Manuel Fernández, betonte, dass der Markt, der neben Live-Musik auch eine Verlosung für wohltätige Zwecke beinhaltet, «dazu beitragen wird, mehr Leben in die Altstadt zu bringen, insbesondere an den Wochenenden». Fernández verlieh seiner Freude Ausdruck, «an dieser schönen Initiative in einer Gemeinde mit vielen deutschen, britischen, norwegischen, skandinavischen und schwedischen Einwohnern mitarbeiten zu können». Er dankte auch den Händlern für ihre Initiative.

Wie der Vorsitzende der Vereinigung der Altstadthändler, Daniel Castro, erklärte, stammt die ursprüngliche Idee für die Veranstaltung von den neuen britischen Anwohnern Dave und Stella. Der Musiker und Komponist Dave Pepper und die Kunsthandwerkerin Stella Ann Ratcliffe leben seit zehn Monaten in Torrox. «Die Kombination von Musik und Kunst haben wir gemeinsam begonnen, als wir in der Provinz Jaén lebten. Es ist großartig, dass wir dieses Konzept nun hier weiter verfolgen können. Wir möchten damit mehr Leute ins Dorf bringen», erklärte Stella. «Ich danke dem Rathaus, mit meiner Frau diesen Markt organisieren zu können, zu dem Torroxeños, Deutsche, Schweden, Amerikaner, Engländer... eben alle Bewohner der Gegend herzlich eingeladen sind», schloss Dave.