Neuer öffentlicher Parkplatz mit einer Kapazität von 200 Fahrzeugen in Torre de Benagalbón

SUR Rincón de la Victoria Donnerstag, 26. Juni 2025 Compartir

Nachdem die Zufahrten zu den einstigen Parkplätzen in der Umgebung des alten Bahnhofs in Rincón de la Victorias Statteil Torre de Benagalbón gesperrt worden sind, gibt es jetzt eine Alternative für diejenigen, die an den dortigen Strand gehen oder einen der Chiringuitos von Torre de Benagalbón besuchen wollen: Das Rathaus von Rincón de la Victoria hat einen neuen öffentlichen Parkplatz einrerichtet, der eine Kapazität von 200 Fahrzeugen hat.

Der neue Platz befindet sich auf einem 4.400 Quadratmeter großen städtischen Grundstück an der Kreuzung des Camino Viejo de Vélez und der Calle Aliseos. «In den letzten Tagen wurden Arbeiten durchgeführt, um den Platz für seine Nutzung als Parkplatz vorzubereiten, der bis zum Beginn der Arbeiten an dem künftigen Sportpavillon genutzt werden kann», erklärte Baustadtrat Sergio Díaz.

«Dieser neue Parkplatz wird dazu beitragen, die Mobilität zu verbessern und den Zugang für Einwohner und Besucher in einem der belebtesten Gebiete der Gemeinde während des Sommers zu erleichtern», sagte Bürgermeister Fransicso Salado.

«Wir arbeiten weiterhin daran, mehr Parkplätze zur Verfügung zu stellen, um den Bedürfnissen unserer Bewohner gerecht zu werden, insbesondere in Zeiten mit hohem Verkehrsaufkommen, wie z. B. im Sommer, wenn die Nachfrage nach Parkplätzen erheblich steigt», stellte er klar.

In diesem Sinne erinnerte Salado an «den Erfolg des Parkplatzes in der Avenida de la Candelaria mit 300 Parkplätzen im Zentrum von Rincón de la Victoria seit seiner Inbetriebnahme».

Für die Anpassung des Gemeindegrundstücks in Torre de Benagalbón wurden Arbeiten zur Säuberung, Rodung und Nivellierung des Geländes sowie zur Schaffung einer Zufahrt für Fahrzeuge durchgeführt.

Außerdem soll eine Kooperationsvereinbarung mit dem Behindertenverband von Málaga (Adisma) unterzeichnet werden, der die Verwaltung des Parkplatzes übernehmen wird. Das Personal der Vereinigung wird für die Organisation der Ein- und Ausfahrt der Fahrzeuge zuständig sein.

Wie auf dem Parkplatz in der Avenida de la Candelaria kann der Nutzer mit einem einzigen Ticket von einem Euro pro Tag sein Fahrzeug 24 Stunden lang abstellen, wobei er so oft wie nötig ein- und ausfahren kann. Die endgültigen Einnahmen werden zur Deckung der Kosten der sozialen Einrichtung verwendet.

Adisma ist eine Organisation, die sich der Förderung und der sozialen und beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen widmet und die Schaffung von Arbeitsplätzen für dieses Kollektiv fördert.