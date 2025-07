Pläne, um mehr Touristen in das historische Zentrum einer Stadt an der Costa del Sol zu locken

Stadtrat und Bürgermeister von Vélez-Málaga in La Villa am Dienstag, 8. April

Das Rathaus von Vélez-Málaga an der östlichen Costa del Sol hat 98.594 Euro bereitgestellt, um La Villa, den ältesten Teil der Stadt, mit Pflanzengefäßen, Blumenbeeten und der Verschönerung der Gebäudefassaden zu verjüngen.

Der Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, und der Stadtrat für das historische Zentrum, Juan Fernández, besuchten La Villa, um den Abschluss des Projekts zu feiern, das in der Gestaltung und Verjüngung von Bereichen des Viertels bestand.

Das Projekt umfasste die Landschaftsgestaltung, die Installation von Bewässerungssystemen im Garten neben der Kirche Santa Maria, die Anbringung von Blumenkübeln und Metallbögen an den Gebäudefassaden, den Austausch von Pflanzen und die Verbesserung der Blumenbeete in der Calle Puerta Granada und der Calle Las Tiendas.

Der Bürgermeister hob das «Bewusstsein» hervor, das bei den Bewohnern des Viertels erreicht wurde, so dass die Behörden und die Anwohner gemeinsam La Villa zu einem «unverzichtbaren» Teil von Vélez-Málaga machen.

Das Projekt in La Villa wurde aus dem Programm zur Förderung der Beschäftigung in der Landwirtschaft (PFEA) finanziert, das die Verbesserung der Infrastruktur, der Grünflächen und der Einrichtungen in der Gemeinde mit einem Budget von 659.290 Euro vorsieht.