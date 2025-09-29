Projekt zur Fertigstellung der fehlenden Anschlüsse an die A-7 bei Caleta de Vélez genehmigt

Virtuelle Nachbildung des Gebiets, wie es nach dem Bau der beiden neuen Anschlüsse und Kreisverkehre aussehen wird.

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 29. September 2025

Es geht voran mit der seit Jahren von der Stadt Vélez-Málaga geforderten Fertigstellung der noch fehlenden Schnellstraßenanschlüsse auf der A-7 bei Caleta de Vélez. Das spanische Verkehrsministerium hat das Projekt zum Bau der noch ausstehenden Abfahrt von der A-7 aus Richtung Nerja und der ebenfalls fehlenden Auffahrt von Caleta in Richtung Nerja sowie von zwei Kreisverkehren auf beiden Seiten der A-7 in seiner ersten Fassung genehmigt, wobei das Budget für die Arbeiten von ursprünglich 4,3 Millionen Euro auf 6,6 Millionen Euro erhöht wurde.

Das Projekt wird demnächst dem öffentlichen Informationsverfahren unterzogen, was die Veröffentlichung der entsprechenden Ankündigung im Staatsanzeiger (BOE) impliziert, wie das Ministerium am heutigen Montag mitteilte. Während dieser Phase können Bürger und Institutionen Einwände und Verbesserungsvorschläge einbringen, bevor das Projekt engültigt verabschiedet wird.