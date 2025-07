Straßen mit Blick auf die Weinberge sollen aufgewertet werden

Typischer 'Pasero' in der Axarquía, in dem die Trauben zum Trocknen an der Sonne ausgelegt werden.

Die Weinberge der Alejandría-Muskatellertraube sind in der Axarquía stark rückläufig, da der Anbau zunehmend von den subtropischen Früchten in die Enge getrieben wird. Selbst in Hanglagen mit einer Steigung von über 35 Prozent werden die alten Rebstöcke durch Mango- oder Avocadobäume ersetzt. Doch in den am höchsten gelegenen Gemeinden, wie Cútar, Moclinejo, Almáchar, El Borge oder Iznate bauen etwa 2.000 Familien auf rund 2.000 Hektar allen Widrigkeiten zum Trotz immer noch Trauben an.

Seit April 2018 hat die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) die Rosine zu einem wichtigen landwirtschaftlichen Welterbe (SIPAM) erklärt. Mit dieser Auszeichnung will die östliche Region Málagas den Anbau dieser traditionellen Kulturpflanze am Leben erhalten und den Gemeinden im Hinterland eine Nische an Möglichkeiten bieten, wobei insbesondere auf die touristische und ethnologische Attraktivität gesetzt wird. Die geringe Rentabilität der Betriebe, der Mangel an Beihilfen und die Dürre, die in den letzten Jahren zu einem Rückgang der Produktion führte, halten den Sektor jedoch in der Klemme. Um zu versuchen, ihn wiederzubeleben, hat die PSOE die Rückendeckung des Gemeindeverbands Axarquía gewonnen, um die Straßen mit Blick auf die Muskateller-Weinberge als Panoramastraßen zu gestalten.

Alle Fraktionen des Verbands stimmten dem vorgelegten Antrag zu, der zwei Vereinbarungen enthält. Zum einen soll die Provinzregierung aufgefordert werden, die notwendigen Investitionen in die Straßen MA-3114, MA-3106 und A-7206 zu tätigen, «mit dem Ziel, sie in landschaftlich reizvolle Straßen umzuwandeln, sie mit Aussichtspunkten, mit den für die touristische Nutzung nötigen Verbesserungen sowie mit der entsprechenden Beschilderung auszustatten», hieß es in einer Erklärung der PSOE. Andererseits wird auch die Junta de Andalucía aufgefordert, sich an der Finanzierung und Durchführung dieser Maßnahmen zu beteiligen, «da dieses Projekt für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Axarquía von großer Bedeutung ist, ebenso wie die entsprechenden Genehmigungen für die A-7206», die regionale Straße, die Algarrobo mit Cómpeta und Canillas de Albaida verbindet.

Der PSOE-Sprecher des Gemeindeverbands Axarquía und Bürgermeister von Almáchar, Antonio Yuste, erklärte, dass die MA-3114 und MA-3106 «einen privilegierten Blick auf unsere Weinberge bieten, der es ermöglicht, die verschiedenen Arbeiten zu sehen, die das Jahr über durchgeführt werden, vom Rebschnitt bis zur Ernte, einschließlich der einzigartigen Tradition der 'paseros' und anderer Arbeiten für die Herstellung unserer Rosinen». «Auch die A-7206, die Algarrobo, Sayalonga und Cómpeta verbindet, bietet einen außergewöhnlichen Panoramablick auf die Region und ihren landwirtschaftlichen Reichtum und bildet ein Rückgrat für die Entwicklung des Tourismus rund um unsere Weinkultur», so Antonio Yuste.