Arbeiten zur Vermeidung von Überschwemmungen in Torre del Mar in Auftrag gegeben

Die Stadträte J. M. Claros und J. C. Pérez Atencia, in dem Gebiet, in dem die Arbeiten durchgeführt werden sollen.

Eugenio Cabezas Torre del Mar Donnerstag, 22. Mai 2025

Der stellvertretende Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), und der Stadtrat für Infrastruktur, Jesús María Claros, gaben am Dienstag die Vergabe der Arbeiten zur Verbesserung der Regenwassersysteme in Torre del Mar, insbesondere im Bereich der Calle Clavel, mit einem Budget von 473.250 Euro bekannt.

Mit dieser Maßnahme, so Pérez Atencia, «setzen wir unsere Strategie für eine sicherere und besser vorbereitete Stadt fort. Dieses Projekt ist Teil einer Reihe von kontinuierlichen Investitionen in hydraulische Infrastrukturen, wie der fünfte große Regenwasserkollektor, der seit mehreren Jahren in Betrieb ist, die Verbesserungen des Regenwassernetzes in der Calle Clavel, der Calle Jábega oder der Calle Poniente, sowie im Gebiet Viña Málaga, am Busbahnhof, auf dem Paseo de Larios, in der Avenida Toré Toré, der Calle Doctor Marañón, der Calle Princesa und anderen».

Der Stadtrat für Infrastruktur betonte, es handle sich um die Vergabe «einer Arbeit zur Verbesserung der Infrastruktur und der Regenwassersysteme in der Calle Clavel und der Anliegerstraße parallel zur Avenida de Andalucía - ein entscheidender Fortschritt in der Reihe der Maßnahmen, die wir in der gesamten Gemeinde durchführen».

«Diese Arbeiten werden es ermöglichen, den Regenwassersammler in diesem Bereich von Torre del Mar anzupassen, um in naher Zukunft weitere Verbesserungen im Abwassersystem der Gemeinde vorzunehmen», fügte Claros hinzu. Den Zuschlag für die Arbeiten erhielt das in Granada ansässige Unternehmen Construcciones Pérez Jiménez S. L., das bei der öffentlichen Ausschreibung die höchste Punktzahl erzielt hatte.

Technische Einzelheiten

In Bezug auf die technische Ausführung betonte der Stadtrat die «Notwendigkeit, die Überschwemmungsprobleme im östlichen Teil des Zentrums von Torre del Mar weiter zu minimieren». Man leite bereits die nötigen Schritte ein, damit mit den Arbeiten bald begonnen werden könne, so Claros. «Die geplanten neuen Regenwasserauffangsysteme haben die Kapazität, um das Oberflächenwasser in den bei Regenfällen entstehenden Strömungen aufzufangen. Daher werden die derzeitigen Überschwemmungsrisiken minimiert».

Mit dem Projekt zur Erneuerung der Regenwasserkanalisation an diesem Standort in Torre del Mar wird in Kürze begonnen, sobald die Unterlagen des beauftragten Unternehmens eingegangen sind. Das Gesamtbudget für die Maßnahme beläuft sich auf 473.250 Euro, die Ausführungsfrist beträgt sechs Monate.