Eugenio Cabezas Torrox Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Das Theater Villa de Torrox ist am 31. Mai und 1. Juni Standort der III Folklore-Tage der Provinz Málaga. Ein kulturelles Ereignis, das vom Verband der Folklorevereine Málagas, Femafok, in Zusammenarbeit mit der Provinzregierung und dem Rathaus von Torrox organisiert wird und dazu dient, die Traditionen der Provinz bekannt zu machen. An der Veranstaltung nehmen Chöre und Tanzgruppen sowie Folkloregruppen aus der ganzen Provinz teil.

Das Programm umfasst Workshops von Experten, Musik und eine Ausstellung von traditionellen Trachten und Kostümen aus dem 19. Jahrhundert. Dies gab der Beauftragte für Kultur, Manuel López, in Begleitung des Kulturstadtrats von Torrox, Salvador Escudero, und des Präsidenten des Folkloreverbands Femafolk, Juan Navarro, bekannt.

«Vereine und Tanzgruppen halten die Traditionen lebendig»

In einer Pressemitteilung hob López «den Enthusiasmus der Vereine, Peñas und Tanzgruppen hervor, die die Traditionen lebendig halten und mit Veranstaltungen wie diesen, die zuvor in Alozaina und Campillos stattfanden, dazu beitragen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten und an die jüngeren Generationen weitergegeben werden».

Im Saal des Theaters Villa de Torrox findet am Samstag, den 31. Mai, die Eröffnung der Ausstellung statt, gefolgt von einem Vortrag der ehemaligen Tänzerin, Lehrerin, Choreografin und Erforscherin des spanischen Tanzes, Luisa Algar Pérez-Castilla, die über das immaterielle Kulturerbe und seine Bewahrung im Bereich Folklore und Traditioneller Tanz sprechen wird.

Workshops

Den ganzen Samstag über werden eine Reihe von Workshops angeboten, deren Ziel die Verbreitung und Erhaltung von Traditionen ist. Juan Navarro, Lehrer für traditionelle Tänze an der Volkshochschule von Torremolinos, bietet Workshops zu diesem Thema an, während der Rhythmus-Spezialist Diego Garralón Ruiz sich auf 'Rondalla' konzentriert, eine Musikgruppe, die volkstümliche und traditionelle Lieder mit Saiten- und Perkussionsinstrumenten wie Bandurrias, Lauten, Gitarren, Kastagnetten und Tamburinen interpretiert. Der Fachmann Miguel Angel Arias gibt Workshops zu traditionellem Gesang.

Die Abschlussgala, bei der rund 50 Workshop-Teilnehmer das zuvor Gelernte präsentieren werden, findet am Sonntag, dem 1. Juni, im Theater von Torrox statt. Der Eintritt ist frei.