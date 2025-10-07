Torrox hat neue Asphaltierungskampagne gestartet

Eugenio Cabezas Torrox Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Neue Impulse für die städtischen Infrastrukturen in Torrox: Die Stadtverwaltung hat mit einer Asphaltierungskampagne in mehreren «strategischen Bereichen der Gemeinde» begonnen. Wie Bürgermeister Óscar Medina (PP) bestätigte, sind die Arbeiten mit einer Investition von fast 200.000 Euro bereits auf dem Parkplatz von La Rabitilla, dem Carril de Sevilla und in den Straßen Cabra und Lince in Torrox-Park im Gange, «um die Verpflichtungen gegenüber den Bewohnern dieser Zonen zu erfüllen und so grundlegende Aspekte für die Mobilität und Sicherheit von Fahrzeugen und Personen zu verbessern».

Medina erinnerte daran, dass es in einer Plenarsitzung im Oktober 2023 war, als die PP-Regierungsmannschaft mit absoluter Mehrheit den Erwerb von mehr als 4.300 Quadratmetern für oberirdische Parkplätze mit einem Budget von 544.000 Euro in der Ebene von Covalmón im Ortsteil La Rabitilla genehmigte.

Der Bürgermeister hat erklärt, dass «wir in diesen Tagen den Platz planieren, asphaltieren und beschildern, um ihn zu einem großen kostenlosen Parkplatz zu machen». Wie der Stadtrat von Torrox betonte, «wird es ein Vorher-Nachher in der Nachbarschaft sein, nach dem Vorbild der Parkplätze, die wir in Ferrara gebaut haben und die für Einheimische und Besucher gleichermaßen erfolgreich sind».

Nachfrage in der Nachbarschaft

Der Carril de Sevilla, die als Straße zum Stausee bekannt ist, wird hingegen «an den Stellen, an denen es möglich ist», verbreitert und mit einer «modernen Beschilderung» versehen. Medina versicherte, dass «es sich um eine Verbesserung handelt, die von vielen Bewohnern von Cortijo Amaya, Santa Rosa und Generación del 27 und vor allem von den Geschäftsleuten unseres Industriegebiets herbeigesehnt wurde». Der Bürgermeister fügte hinzu, dass «wir diese Straße zu einer Arterie machen wollen, um die N-340 an der Küste zu entlasten, besonders in den Sommermonaten».

In der Urbanisation Torrox Park schließlich werden die Straßen Cabra und Lince erneuert, «was ebenfalls zu einer erheblichen Verbesserung des Erscheinungsbildes, der internen Mobilität und der Verkehrssicherheit in diesem Gebiet führen wird», so der Bürgermeister von Torrox abschließend.