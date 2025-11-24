Sur Deutsche

Das Haus, in dem sich der Vorfall ereignete.
Verbrechen

Untersuchungshaft für die Tötung seiner Ex-Frau in Rincón de la Victoria

Der 61-Jährige hat sich auf sein Recht berufen, nicht auszusagen; zunächst wird das Gericht für Gewalt gegen Frauen Nr. 1 von Málaga gegen ihn wegen Mordes ermitteln

Irene Quirante

Rincón de la Victoria

Montag, 24. November 2025

Vorläufige Untersuchungshaft ohne Kaution für den Ex-Ehemann von María Victoria, der 60-jährigen Frau, die am Samstag in Rincón de la Victoria erstochen wurde. Dies hat das Gericht für Gewalt gegen Frauen Nr. 2 in Málaga am Montag entschieden.

Der 61-Jährige hat sich auf sein Recht berufen, nicht auszusagen, wie Quellen des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) gegenüber SUR erklärten. Gegen den Mann wird wegen Mordes ermittelt.

Das Gericht für Gewalt gegen Frauen Nr. 1 in Málaga wird für den Fall zuständig sein, da es am Samstag, als das Verbrechen geschah, im Dienst war und von Anfang an auch wegen geschlechtsspezifischer Gewalt ermittelt wurde.

Die Schläge und Schreie alarmierten gegen 10.20 Uhr die Anwohner, die von dem Haus in einer Wohnsiedlung in der Calle Trébol im Stadtteil Cotomar aus die Rettungsdienste alarmierten. Nach der Alarmierung wurden die Guardia Civil und die örtliche Polizei mobilisiert.

Die Beamten brachen die Tür fast auf, nachdem sie mehrmals geklingelt hatten und keine Antwort erhielten. Schließlich öffnete der Täter die Tür. Er wies Wunden am Hals auf, die er sich vermutlich bei einem Selbstmordversuch nach der Ermordung seiner Ex-Partnerin zugezogen hatte.

Die Beamten fanden die Frau bereitst ot in einer Blutlache auf dem Boden liegend. Sie konnten nur noch ihren Tod feststellen, woraufhin sie ihren Ex-Ehemann als Hauptverdächtigen festnahmen. Die Leiche des Opfers wies Stichwunden auf, von denen mindestens eine am Hals tödlich war.

