Vélez-Málaga will die Attraktivität seiner alten Festung steigern

Die Festung ist eines der bedeutendsten historischen Monumente Vélez-Málagas. Im 10. Jahrhundert von den Mauren erbaut, wurde sie Anfang der 1970er Jahre bis auf wenige Steine abgetragen, nachdem sie zehn Jahrhunderte lang als Steinbruch genutzt worden war. Von den Überresten des Wehrturms war nur ein Seitenbereich erhalten geblieben. In den letzten Jahren des Franco-Regimes wurde der Turm restauriert. Die Arbeiten wurden in den folgenden Jahrzehnten fortgesetzt und sind noch lange nicht abgeschlossen.

Nun möchte das Rathaus die Attraktivität des Monuments, das eine authentische Referenz für die Stadt darstellt, erhöhen. Bürgermeister Jesús Lupiáñez hielt ein Arbeitstreffen mit den zuständigen Stadträten und städtischen Technikern ab, um kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zu entwickeln. Lupiáñez bezeichnete 'La Fortaleza' als «eine wichtige Sehenswürdigkeit und ein Markenzeichen unserer Identität». Der Bürgermeister erklärte, dass man an einem Plan arbeite, um «die Aufwertung dieser Umgebung zu fördern und zu erhalten». Zu den unmittelbarsten Maßnahmen, an denen gearbeitet wird, gehören laut dem Ratsherrn die Einrichtung eines Informationszentrums, Toiletten, Trinkwasserbrunnen und neue Informationstafeln in der Umgebung des Denkmals. Außerdem soll die Vegetation an die Bedürfnisse der Umgebung angepasst werden.

Mittel- und langfristig plädiert Lupiáñez dafür, die Entwicklung eines neuen Masterplans für die Burg voranzutreiben, um Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Stadt «mit einer globalen Vision» zu entwickeln. «Der vorherige Plan, der von dem Architekten Juan Miguel Hernández León erstellt wurde, wurde von der Junta angemahnt, aber mit diesem Dokument können wir eine Subvention für Kulturförderung im Bereich von zwei Prozent beim Ministerium beantragen», versicherte Lupiáñez gegenüber Cadena Ser in der Axarquía.

Eine weitere Herausforderung für das Rathaus ist die Wiederherstellung der Mauern des Denkmals.