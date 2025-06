Waldbrand in Vélez-Málagas Orsteil Triana gelöscht

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 4. Juni 2025 Compartir

Am gestrigen Dienstagabend hat sich ein Waldbrand in Vélez-Málagas Ortsteil Triana ereignet. Das Feuer brach gegen 19 Uhr als Arroyo de las Casillas bekannten Zone aus noch ungeklärten Umständen aus. Um 19.55 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand bereits unter Kontrolle. Das Feuer verursachte zunächst eine große schwarze Rauchsäule, die aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen war. Die Einsatzzentrale der Waldbrandschutzzentren Infoca der Junta de Andalucía mobilisierte einen schweren Löschhubschrauber und ein Löschfahrzeug.

In dem Gebiet gibt es mehrere verstreut liegende Wohnhäuser. Das Feuer zerstörte einige Gegenstände, die sich außerhalb eines Hauses befanden, sowie Müll, aber es war nicht notwendig, die Bewohner des Hauses zu evakuieren. Der Löschhubschrauber überflog das Gebiet, griff aber nicht ein, denn das Feuer konnte vom Boden aus gelöscht werden.

Erst am Montag hatte sich ein kleiner Waldbrand auf dem Gemeidegebiet von Frigiliana an der Ortsgrenze zu Nerja ereignet. Das Feuer brach gegen 14 Uhr aus und was laut den Einsatzkräften um 17 Uhr unter Kontrolle.