Benalmádena bringt wieder Kultur auf die Straße mit Konzerten, Open-Air-Kino und Zirkus

Vom 22. Juli bis 8. August findet eine neue Ausgabe von «Cultura en la calle» statt. Das Programm im Rathaus von Benalmádena ist in vier Hauptthemen gegliedert, eines für jede Nacht von Dienstag bis Freitag, und umfasst insgesamt 12 Veranstaltungen.

Dienstags gibt es Open-Air-Kino für die ganze Familie mit Vorführungen in Los Nadales und am Strand von Malapesquera. Mittwochs finden Konzerte mit einer Mischung aus Jazz und kubanischen Rhythmen an Orten wie dem Parque de la Paloma und dem Castillo El Bil Bil statt.

Donnerstags sind der zeitgenössische Zirkus und die Magie an der Reihe, mit Familienvorstellungen an Orten wie Pueblosol. Und freitags wird die Woche mit Flamenco-Kunst abgerundet, mit Auftritten von Künstlern wie Rafael Vílchez, Isabel Guerrero und Andrés Cansino an Orten wie den Plätzen Andalucía und Tribuna und dem Castillo El Bil Bil.

«Kultur auf der Straße« beginnt am Dienstag in Los Nadales um 22 Uhr mit der Vorführung des Films »Ghostbusters: Frozen Empire« und wird am nächsten Tag zur gleichen Zeit im Parque de la Paloma mit der Musik von »Yailo Beltrán y los fuera de serie« fortgesetzt. Die erste Woche der Aktivitäten wird durch die Gala des Zirkus der Stars (24. Juli um 21 Uhr auf der Plaza Adolfo Suárez) und den Auftritt der Flamenco-Truppe von Rafael Vílchez (25. Juli um 22 Uhr auf der Plaza Andalucía) abgeschlossen.

Kritik an den Programmkürzungen

Die vom Rathaus durchgeführte Programmgestaltung wurde von Izquierda Unida (IU) kritisiert, der Partei, die in der vorherigen Körperschaft die Kulturdelegation leitete. Die Partei bedauert «die kontinuierliche Verschlechterung» von «Cultura en la calle», einem Programm, das 2016 ins Leben gerufen wurde und «im Laufe der Zeit sowohl an der Costa del Sol als auch in der Provinz zu einem Bezugspunkt wurde und unserem touristischen Angebot ein unverwechselbares Markenzeichen verliehen hat, das das Angebot an Sonne und Strand ergänzt».

«Im letzten Jahr, in dem wir die Möglichkeit hatten, dieses Programm zu verwalten, fanden 25 kulturelle Veranstaltungen statt, und für dieses Jahr wurden 12 terminiert, sogar eine weniger als im letzten Jahr», unterstreicht IU und kritisiert «die Budgetkürzung», die die Delegation für Kultur erlitten hat, die sie mit 221.478 Euro beziffert, 31,8 Prozent weniger als im Vorjahr.