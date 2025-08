Die Bären sind los: Torremolinos rüstet sich für das 19. Mad Bear Beach Festival

Tony Bryant Torremolinos. Montag, 4. August 2025 Teilen

Das Mad Bear Beach 2025 Festival findet von Freitag, dem 8. bis Montag, dem 18. August an verschiedenen Orten in Torremolinos statt. Es ist ein Treffen internationaler schwuler Bären, das Tag und Nacht Strand- und Poolpartys mit Top-DJs sowie Drag-Shows, Live-Musik und Tanzvorführungen umfasst. Tausende von Bären und Freunden aus der ganzen Welt kommen an die Costa del Sol, um zehn Tage lang Spaß, Stolz und Gemeinschaftssinn zu feiern. Zur Erklärungs des Begriffs schreibt Wikipedia: «Als Bear Community (englisch für „Bärengemeinschaft«) wird die Gemeinschaft der sogenannten Bären bezeichnet: homo- oder bisexuelle erwachsene Männer mit behaartem Körper (besonders Brust-, Bauch- und Schambehaarung) sowie ausgeprägtem Barthaar.»

Zum 19. Mal findet das LGBT+-Festival statt, zu dem auch die beliebte dreistündige Bootsparty auf dem Meer am Sonntag, dem 10. August, gehört, bei der die Gäste die Möglichkeit haben, in einem Gebiet zu schwimmen, in dem normalerweise Delfine auftauchen.

Einer der Höhepunkte des Festivals ist der Mister-Mad-Bear-Wettbewerb, der in diesem Jahr am Samstag, dem 16. August, stattfinden wird.

Zu den Veranstaltungsorten für die Tagespartys gehören der Eden Beach Club (Playa Bajondillo) und das Hotel Ritual (Calle Brasil). Die Nachtveranstaltungen finden im Aqua Club (La Nogalera) statt, der über zwei Etagen verfügt, eine für House- und eine für Popmusik, im Bunker Club (La Nogalera), der Bondage- und Fetischnächte anbietet, und im Centuryon Club (Casablanca), einem der beliebtesten Schwulenclubs in der Provinz Málaga.

Auch in diesem Jahr werden wieder internationale Bärenclubs und Promoter an den nächtlichen Partys teilnehmen, darunter Posh Beirut, Furball New York, Bearsurrection Florida, Beef Dip Puerta Vallarta, Bearland Mexico und Maschio Peloso, um nur einige zu nennen.

Ein vollständiges Programm und Tickets finden Sie unter www.madbear.org