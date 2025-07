Recycling: Benalmádena lässt Altglas «Tür zu Tür» abholen

José Carlos García Benalmádena Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat erneut den «Tür-zu-Tür»-Service für die Sammlung von Glas in Geschäften und vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe ... aktiviert, dem Sektor, der für etwa die Hälfte der in den Städten anfallenden Abfälle dieser Art verantwortlich ist. Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit Ecovidrio entwickelt, einer gemeinnützigen Organisation, die sich um die getrennte Sammlung von Glasbehältern in Spanien kümmert.

«Mit diesem Service soll das Recycling von Glas gefördert werden, da diese Art von Abfall in der gesamten Gemeinde sehr häufig anfällt», erklärte der Stadtrat für Abfallwirtschaft, Juan Olea. Der Stadtrat betonte auch, dass diese Initiative die zentralen Bereiche von Containern «entlastet» und «den Geschäftsinhabern hilft, ihr Glas effizienter und sicherer zu entsorgen». Die Abholung erfolgt von Montag bis Samstag nach einem Zeitplan, der die Arbeit der Unternehmen so wenig wie möglich beeinträchtigt. Olea dankte auch den Geschäftsinhabern, die sich an dieser Initiative beteiligen, für ihr Engagement bei der Verbesserung dieses Aspekts und bat um mehr Zusammenarbeit bei der sinnvollen Nutzung der Behälter, insbesondere in dieser Zeit des Jahres. «Die Zusammenarbeit aller ist wichtig, um eine saubere und nachhaltige Umwelt zu erhalten», fügte Olea hinzu. Abschließend bedankte sich der Stadtrat bei Ecovidrio für die «Förderung dieser Initiative» und forderte die Geschäftsinhaber auf, sich an der «Verbesserung der Abfallwirtschaft» in Benalmádena zu beteiligen.