Neues Vier-Sterne-Hotel öffnet am Montag in Málaga

Pilar Martínez Málaga Freitag, 1. August 2025 Teilen

Málaga wächst weiter als Reiseziel mit einer weiteren gehobenen Unterkunft. Die US-amerikanische Kette Sonder eröffnet am kommenden Montag ein Vier-Sterne-Boutique-Hotel im Zentrum, genauer gesagt in El Perchel auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses in der Calle Plaza de Toros Vieja, wie Quellen aus dem Umfeld der Projektträger berichten. Auf der Website der Kette können bereits jetzt Buchungen vorgenommen werden.

Das neue Hotel bietet insgesamt 95 Zimmer, darunter acht Suiten, sowie ein Restaurant und eigene Parkplätze. Die in San Francisco ansässige Marke will nach eigenen Angaben das Hotelerlebnis in Málaga neu definieren. Geplant ist eine Kombination aus modernem Design, funktionaler Raumgestaltung und einem auf Innovation und Personalisierung ausgerichteten Servicekonzept.

Das Gebäude umfasst ein Erdgeschoss sowie vier weitere Etagen und schafft damit 190 zusätzliche Übernachtungsplätze für die Stadt. Hinzu kommen 40 Tiefgaragenplätze, von denen 15 für Anwohner der Umgebung reserviert sind. Insgesamt fließen rund sieben Millionen Euro in das Projekt, finanziert von einer Firma mit Sitz in Barcelona, hinter der der katalanische Unternehmer Andrés Oriol Roca steht. Dieser betreibt bereits das Vier-Sterne-Hotel Icon Malabar im Szeneviertel Soho. Ebenfalls beteiligt ist Francisco Martín-Consuegra, früherer Eigentümer eines Hotels, das am Standort des ehemaligen Kinos Andalucía entstand und inzwischen an die Unternehmensgruppe von Gerard Piqué verkauft wurde.

Zu den Pluspunkten des neuen Hotels zählt die unmittelbare Nähe zum künftigen Yachthafen von San Andrés. Geführt wird das Haus unter dem Namen Sonder by Marriott Bonvoy, Teil eines strategischen Lizenzabkommens mit Marriott International, das im vergangenen Sommer geschlossen wurde. Sonder ist seit 2021 auf dem spanischen Markt vertreten, mit Standorten in Madrid und Barcelona sowie weiteren europäischen Großstädten. Die Gruppe betont, dass sie sich dadurch auszeichnet, dass sie «ein Beherbergungserlebnis bietet, das Komfort, Qualität und zeitgemäße Ausstattung mit persönlichem Service kombiniert».

Sonder gilt als führende Marke für erstklassige, hochmoderne Design-Wohnungen und familiäre Boutique-Hotels für den modernen Reisenden und wirbt mit durchdacht gestalteten Unterkünften und Technologie-gestütztem Service, der ein einzigartiges Gästeerlebnis ermöglichen soll. Über eine App lassen sich Check-in, ein 24/7-Support und weitere Dienstleistungen eigenständig steuern und Annehmlichkeiten und Dienstleistungen von Sonder seien so nur einen Tastendruck entfernt. Die 2012 gegründete Kette ist in mehr als 40 Märkten, in zehn Ländern und auf drei Kontinenten mit rund 9.000 Häusern vertreten.