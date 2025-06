Neuer Rohrbruch in Benalmádena, dieses Mal mit wiederaufbereitetem Wasser

Lorena Cádiz Benalmádena Mittwoch, 4. Juni 2025 Compartir

Wieder ein Rohrbruch in Benalmádena. Diesmal ereignete sich der Schreck in der Avenida de las Palmeras an der Küste, als am Mittwoch das Wasser mit großer Wucht aus einem der Schächte in der Straße herauskam, wie man auf den Videos sehen kann, die bereits in den sozialen Netzwerken kursieren.

Obwohl es sich um einen einmaligen Vorfall handelte, der in kurzer Zeit behoben werden konnte, erklärte das für die Leitung zuständige öffentliche Wasserversorgungsunternehmen des Kommunalverbands der westlichen Costa del Sol (Acosol), dass es sich um ein Problem in dem Netz handelte, das das aufbereitete, d. h. bereits behandelte und saubere Wasser von der Kläranlage der Gemeinde zum Meer leitet.

Erst in der vergangenen Woche war in der Gemeinde eine Trinkwasserleitung ebenfalls auf der Höhe von Benalmádena Costa explodiert. Obwohl es kaum Unterbrechungen in der Versorgung gab, war der Wasserverlust so groß, dass das Wasser ins Meer umgeleitet werden musste, was aufgrund der Vermischung des Wassers mit Erde zu einem großen braunen Fleck vor der Küste führte.