Neues Projekt soll aufbereitetes Klärwasser für die Landwirtschaft attraktiver machen

Chus Heredia Málaga Freitag, 4. Juli 2025 Compartir

Die Aufbereitung von Abwasser in Kläranlagen verlangt ein komplexes, tertiäres System, das inzwischen in den wichtigsten Kläranlagen der Provinz vorhanden ist. Nach der Aufbereitung bedarf es Rohrleitungen für den Transport, Reservoirs zur Speicherung und gegebenenfalls Verfahren zur weiteren qualitativen Aufwertung des Wassers. Das oftmals größte Problem: das Eindringen von Salzwasser aufgrund gesunkenen Grundwassers oder direkten Einspülungen aus dem Meer. Im Rahmen eines sechs Millionen Euro schweren Maßnahmenprogramms für eine bessere Nutzung von recyceltem Abwasser hat die Provinzverwaltung von Málaga jetzt die letzten drei Arbeiten in der Axarquía in Auftrag gegeben.

6 Millionen Euro hat die Provinzverwaltung in eine verbesserte Nutzung aufbereiteten Abwassers investiert.

In der Axarquía beläuft sich die jährliche Produktion von aufbereitetem Wasser auf etwa 21 Millionen Kubikmeter, wenn man das Wasser aus der tertiären Kläranlage Peñon del Cuervo in der Stadt Málaga hinzurechnet. Das Wasserunternehmen Axaragua verkauft bislang jedoch nur die Hälfte des recycelten Wassers. Eine der häufigsten Beschwerden aus der Landwirtschaft, die dieses Wasser mit Wasser aus dem La Viñuela-Stausee und aus Brunnen mischt, ist der hohe Salzgehalt.

In diesem Zusammenhang hat die Provinzregierung gerade die Arbeiten zur Verringerung des Salzgehalts in den Sammelbecken zwischen Torre del Mar und Caleta de Vélez an das Wasserunternehmen Axaragua vergeben. Das Budget beläuft sich auf 991.000 Euro, in rund sechs Monaten sollen die Arbeiten beendet sein.

21 Millionen Kubikmeter an aufbereitetem Wasser könnte das Unternehmen Axaragua jährlich liefern, Abnehmer gibt es bislang allerdings nur für rund die Hälfte.

Ebenfalls an Axaragua wurde die Abdichtung des Abwassersystems in Torre del Mar für fast 350.000 Euro vergeben. Auch hier beläuft sich die Frist auf rund ein halbes Jahr.

Der dritte Auftrag betrifft die Sanierung der Kollektoren an der Strandpromenade von Algarrobo Costa. Diese Arbeiten werden 522.000 Euro kosten und sollen in knapp über einem Monat abgeschlossen sein. Beauftragt wurde das Unternehmen Hidralia.

47 Millionen Kubikmeter aufbereitetem Abwassers produziert Acosol jedes Jahr, verkauft werden bislang jedoch nur maximal zehn Millionen.

An der Westküste Málagas werden jedes Jahr 47 Millionen Kubikmeter Klärwasser aufbereitet, wobei das zuständige Unternehmen Acosol in diesem Bereich in Spanien Pionierarbeit leistet. Genutzt wird das Wasser für Golfplätze, parallel dazu wird an einem ehrgeizigen Plan für die Verwendung bei der Gartenbewässerung gearbeitet, einschließlich privater Gärten.

Auch Acosol hat Absatzprobleme bei seinem aufbereiteten Wasser, verkauft derzeit nur zwischen sieben und zehn Millionen Kubikmeter. Ziel des Wasserunternehmens ist es, mittelfristig 30 Millionen Kubikmeter zu erreichen.