Die zweite Hitzewelle des Sommers trifft auch in Málaga ein: Aemet aktiviert die gelbe Warnung

Die neue Hitzewelle, die zweite des Sommers, die von der Staatlichen Meteorologischen Agentur Aemet angekündigt wurde, ist bereits da und wird ganz Spanien mit Ausnahme der Region Kantabrien betreffen. Auch Andalusien und die Provinz Málaga bleiben von dieser Hitzewelle nicht verschont. Die Agentur hat ihre Vorhersage am gestrigen Sonntag noch einmal präzisiert und die Warnung bis mindestens Sonntag, den 10. August, verlängert. Grund dafür ist das Einströmen einer «warmen und trockenen Luftmasse vom afrikanischen Kontinent», die zusammen der hohen Sonnenscheindauer zu höheren Temperaturen als üblich führen wird.

Für die Provinz Málaga hat Aemet für Dienstag eine gelbe Hitzewarnung herausgegeben. Die Warnung betrifft von 13 bis 21 Uhr die Region Antequera, wo Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad erwartet werden, «vor allem in den Gebieten, die den Provinzen Córdoba und Sevilla am nächsten liegen», erklärt José Luis Escudero, Meteorologe und Autor des Blogs 'Tormentas y Rayos' (Stürme und Blitze) . Escudero weist auch darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit höherer Höchst- und Tiefsttemperaturen in der Provinz Málaga, einschließlich der Küste, ab Donnerstag besteht. Wir werden jedoch auf eine neue Aktualisierung am Dienstag oder Mittwoch warten müssen, um herauszufinden, was in der Provinz über das Wochenende passieren wird.

Am Dienstag werden Höchstwerte von 37 Grad in Ronda und 34 Grad in Vélez-Malaga erwartet, während in Malaga und Marbella 31 bzw. 32 Grad erwartet werden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad, so dass die Nächte wieder tropisch werden können.

Hitze in Andalusien

In Andalusien wird es erneut orangefarbene Warnungen vor hohen Temperaturen in Teilen von Sevilla, Jaen, Córdoba und Granada sowie gelbe Warnungen in Gebieten von Almeria und Huelva geben. In bestimmten Gebieten der Provinz Almeria wird es auch zu Küstenphänomenen wie Wind und Wellen kommen.

Laut der von Europa Press konsultierten Vorhersage wird am heutigen Montag von 13 bis 21 Uhr in den Regionen Sierra und Pedroches sowie im Umland von Córdoba, in der Cuenca del Genil in Granada, in den Regionen Morena und Condado, Cazorla und Segura sowie im Guadalquivir-Tal in der Provinz Jaén und schließlich im Umland von Sevilla die Warnstufe Orange gelten, wobei die Höchsttemperaturen zwischen 40ºC und 42ºC liegen.

So werden in der nördlichen und südlichen Sierra von Sevilla, in der Region Capital und Montes de Jaén, im Teil von Subbética in Córdoba und im Gebiet von Aracena in Huelva die Thermometer Höchsttemperaturen von 38ºC und 39ºC anzeigen. In der Provinz Almeria, im Gebiet von Poniente und in der Provinzhauptstadt, wird die Höchsttemperatur 36ºC betragen. Auch diese Warnungen gelten von 13 bis 21 Uhr.

Nationales Gebiet

In der nationalen Vorhersage für den heutigen Montag, den 4. August, werden für den größten Teil der Halbinsel beträchtlich hohe Temperaturen erwartet sowie wahrscheinlich sehr starke östliche Windböen in der Straße von Gibraltar.

Der Wettervorhersage zufolge werden die Höchsttemperaturen «im Norden der Balearen sowie in der nördlichen Hälfte und im Osten der Halbinsel ansteigen, wobei in der kantabrischen Region, im oberen Ebro-Tal und im Norden Galiciens ein deutlicher Anstieg erwartet wird. Die Temperaturen werden im äußersten Südwesten sinken und im Rest stabil bleiben. Die Temperaturen werden praktisch überall im Inneren der Halbinsel sowie in den Rías Baixas und am Mittelmeer über 34-36 Grad Celsius liegen, während in weiten Teilen der südlichen Hälfte des Atlantikhangs Temperaturen von über 40-42 Grad erwartet werden.

Die Mindesttemperaturen werden in der nördlichen Hälfte der Halbinsel ansteigen, mit Ausnahme des Kantabrischen Meeres und des Nordostens von Katalonien, wo lokale Rückgänge erwartet werden, und im Rest des Landes unverändert bleiben. Sie werden im Mittelmeerraum und in der südlichen Hälfte der Atlantikküste nicht unter 20-22 Grad Celsius sinken, örtlich sogar über 25.