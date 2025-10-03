Ausschreibung der Bauarbeiten für den Abschnitt des Küstenwegs in Bahía Dorada in Estepona

Emma Pérez-Romera Estepona Freitag, 3. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Estepona hat die Arbeiten für die Ausführung des Abschnitts des Küstenwegs (Senda Litoral) im Bereich der Bahía Dorada ausgeschrieben.

Dieser neue Abschnitt wird die bestehenden Wege zwischen der Wohnsiedlung La Galera Beach und dem Feldweg von Bahía Dorada durch eine 168 Meter lange Fußgängerbrücke aus Holz verbinden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung «besteht das Hauptziel darin, diesen Raum für die Öffentlichkeit wieder nutzbar zu machen, die Zugänglichkeit und die landschaftliche Einbindung der Küste zu verbessern und gleichzeitig den Schutz des öffentlichen Meeres- und Landbereichs zu gewährleisten».

Die Arbeiten an diesem Abschnitt umfassen im Einzelnen die Errichtung einer Holzbrücke, die je nach Bodenbeschaffenheit auf vorgefertigten Betonfundamenten und Holzpfählen errichtet wird. Die Brücke wird eine Nutzbreite von drei Metern haben, mit Sicherheitsgeländern auf beiden Seiten, und wird mit LED-Beleuchtung ausgestattet, um die Sicherheit und Sichtbarkeit bei Nacht zu gewährleisten, ohne zu blenden.

Das Budget für die Ausschreibung beträgt 299.634 Euro. Mit der Ausführung dieses Abschnitts wird der Küstenweg in der Gemeinde Estepona auf fast der gesamten Länge von 21 Kilometern fertiggestellt, mit Ausnahme des Abschnitts der Dünen von Matas Verdes, der noch nicht fertiggestellt ist.