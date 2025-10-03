Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Abschnitt des Küstenwegs in Estepona. SUR.
Küstenweg

Ausschreibung der Bauarbeiten für den Abschnitt des Küstenwegs in Bahía Dorada in Estepona

Das Projekt steht kurz vor dem Abschluss im Gemeindegebiet von Estepona

Emma Pérez-Romera

Estepona

Freitag, 3. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Estepona hat die Arbeiten für die Ausführung des Abschnitts des Küstenwegs (Senda Litoral) im Bereich der Bahía Dorada ausgeschrieben.

Dieser neue Abschnitt wird die bestehenden Wege zwischen der Wohnsiedlung La Galera Beach und dem Feldweg von Bahía Dorada durch eine 168 Meter lange Fußgängerbrücke aus Holz verbinden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung «besteht das Hauptziel darin, diesen Raum für die Öffentlichkeit wieder nutzbar zu machen, die Zugänglichkeit und die landschaftliche Einbindung der Küste zu verbessern und gleichzeitig den Schutz des öffentlichen Meeres- und Landbereichs zu gewährleisten».

Die Arbeiten an diesem Abschnitt umfassen im Einzelnen die Errichtung einer Holzbrücke, die je nach Bodenbeschaffenheit auf vorgefertigten Betonfundamenten und Holzpfählen errichtet wird. Die Brücke wird eine Nutzbreite von drei Metern haben, mit Sicherheitsgeländern auf beiden Seiten, und wird mit LED-Beleuchtung ausgestattet, um die Sicherheit und Sichtbarkeit bei Nacht zu gewährleisten, ohne zu blenden.

Das Budget für die Ausschreibung beträgt 299.634 Euro. Mit der Ausführung dieses Abschnitts wird der Küstenweg in der Gemeinde Estepona auf fast der gesamten Länge von 21 Kilometern fertiggestellt, mit Ausnahme des Abschnitts der Dünen von Matas Verdes, der noch nicht fertiggestellt ist.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Algarrobo Costa feiert wieder sein großes Oktoberfest nach deutschem Vorbild
  2. 2 Deutsches Konsulat Málaga feiert Einheitstag mit vielen deutschen und spanischenGästen
  3. 3 Ex-Hurrikan Gabrielle setzt Teile Spaniens unter Wasser
  4. 4 Spanien trifft in Málaga auf Schweden %u2013 Tickets ab sechs Euro online erhältlich
  5. 5 Stierkampf: Abscheuliche Tierquälerei oder spanische Tradition von kultureller Bedeutung?
  6. 6 Pingpong mit Parkinson: Wie Tischtennis den Erkrankten hilft
  7. 7 Koalitionsstreit zwischen PSOE und Sumar wegen Trumps Plan für Gaza
  8. 8 Deutschsprachiger Lions Club und Stadt Marbella feiern deutsche Wiedervereinigung
  9. 9 In Marbella findet vom 30. September bis zum 5. Oktober das Marbella International Filmfestival statt
  10. 10 Prävention vor Überschwemmungen: Am Río Torrox werden Schilf entfernt und Bäume gepflanzt

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Ausschreibung der Bauarbeiten für den Abschnitt des Küstenwegs in Bahía Dorada in Estepona

Ausschreibung der Bauarbeiten für den Abschnitt des Küstenwegs in Bahía Dorada in Estepona