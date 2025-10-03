Hotelkette AC Marriott wird mit der Verwaltung eines neuen Hotels in Estepona expandieren

Juan Soto Málaga Freitag, 3. Oktober 2025 Teilen

Die Hotelkette AC Marriott wird ihr Hotelportfolio in der Provinz Málaga erweitern. Das von Antonio Catalán geleitete Unternehmen hat mit dem Immobilienunternehmen Tartales eine Vereinbarung über die Verwaltung des Fünf-Sterne-Hotels Las Dunas Grand Luxury in Estepona getroffen.

Das Luxusanwesen wird für einen Zeitraum von 20 Jahren von Marriott unter der Marke Autograph Collection geführt. Bevor es unter dem neuen Namen wiedereröffnet wird, muss das Gebäude umfassend renoviert werden. Die Einrichtung ist bereits seit dem 1. Oktober geschlossen und wird voraussichtlich im März 2026 wiedereröffnet.

Das Las Dunas ist eines der luxuriösesten Hotels an der Costa del Sol. Es verfügt über 55 luxuriöse Suiten und zahlreiche Dienstleistungen für die Gäste, darunter ein riesiges Schwimmbad, ein Spa, ein Fitnessstudio und Tagungsräume. Seit 2013 gehört es zu den Vermögenswerten der Kiluva-Gruppe, Eigentümer der Naturhouse-Ladenkette, die es über das genannte Immobilienunternehmen erworben hat.

Das im Februar 1996 eröffnete Hotel ist eines der emblematischsten Hotels an der Costa del Sol. Es wurde von einem deutschen Bauherrenpaar gebaut, das sich in die Costa del Sol verliebt hatte. Der Bau des Hotels erforderte eine Investition von 2.500 Millionen Peseten (15 Millionen Euro). In seiner ursprünglichen Form verfügte es über 75 Zimmer, die zu Preisen zwischen 15.000 und 160.000 Peseten pro Nacht (90 bis 961 Euro) angeboten wurden. Sein erster Direktor war Fernando A. Portal-Queirolo.

Trotz einiger schwieriger Episoden, einschließlich der Schließung, fanden hier legendäre Veranstaltungen statt, die heute zur Geschichte des Tourismus in Málaga gehören, wie zum Beispiel das Privatkonzert von Julio Iglesias vor knapp 200 Gästen im Jahr 2008.

Im Laufe seiner Geschichte hat das Hotel zahlreiche Auszeichnungen erhalten, sowohl von offizieller Seite als auch von den Gästen, die dort übernachtet haben. Im Jahr 2016 wurde es bei den Roca Awards als bestes Gesundheitshotel Spaniens ausgezeichnet. Auch im Bereich der Gastronomie ist es eine Referenz, da das Menü der gesunden Küche vom berühmten Küchenchef Andoni Luis Aduriz, dem Gründer des Restaurants Mugaritz, entworfen wurde.

Weitere Aktivitäten an der Costa del Sol

Dies wird jedoch nicht der einzige Schritt sein, den das Hotelunternehmen AC Marriott in der Provinz unternehmen wird. Das Unternehmen plant eine weitere große Operation an der Costa del Sol, die noch vor Ende des Jahres angekündigt werden könnte. Die genauen Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt, aber die Manager des Unternehmens haben in den letzten Monaten einige Unterkünfte besucht.

Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene Projekte in der Provinz Málaga und in verschiedenen Teilen Andalusiens. Es hat Málaga, Granada, Sevilla und Córdoba im Visier.

Derzeit betreibt die Kette AC Marriott ein einziges Hotel in der Provinz, nämlich das AC Málaga Palacio in der Hauptstadt. Mit diesem neuen Projekt und weiteren, die noch folgen werden, wird die von Antonio Catalán geleitete Kette in einer Region an Bedeutung gewinnen, in der der Tourismus Jahr für Jahr weiter wächst.