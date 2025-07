Spektakuläre Rettung einer 68-jährigen Frau beim Paddelsurfen vor der Küste von Manilva

Irene Quirante Manilva Freitag, 11. Juli 2025 Compartir

Letzte Nacht hat es vor der Küste Manilvas eine spektakuläre Rettungsaktion gegeben. Eine 68-jährige Frau war mit einer Gruppe zum Paddelsurfen ins Meer gegangen und konnte aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer zurückkehren. Der Seegang und der Wind aus westlicher Richtung trieben sie immer weiter aufs Meer hinaus. Gegen 22 Uhr wurden der Rettungsdienst alarmiert. Die Sportlerin wurde erst gegen zwei Uhr morgens geortet. Die Seerettung fand sie etwa drei Meilen vor dem Sporthafen Puerto Deportivo de la Duquesa.

Glücklicherweise war die Frau trotz des Schreckens und der einsetzenden Unterkühlung in einem guten Zustand. Nachdem in den Sporthafen Puerto de la Duquesa gebracht worden war, wurde sie zur Untersuchung in das Krankenhaus der Costa del Sol eingeliefert.

Während der vier Stunden, in denen die Frau hilflos im Meer trieb, versuchten einige Leute, sie mit ihren eigenen Brettern zu retten, konnten sie aber wegen der Dunkelheit der Nacht und der windigen See nicht erreichen. Nachdem sie ihre Versuche aufgegeben hatten, konnten sie sich im Bereich des Wellenbrechers in Sicherheit bringen.

Der Notruf mobilisierte sofort die Seenotrettung, die Guardia Civil, die Stranddienste und den Rettungsdienst 061. Die Lotsen des Koordinationszentrums von Tarifa mobilisierten ihrerseits das Schiff Salvamar Gadir und den Hubschrauber Helimer 220. Schließlich wurde die Frau französischer Herkunft gegen 01.40 Uhr von der Besatzung des Bergungsschiffs geortet.

Sie war erschöpft, klammerte sich fest an das Brett, war in Panik und zeigte Anzeichen einer beginnenden Unterkühlung. Nachdem sie in den Yachthafen evakuiert worden war, brachten die Rettungssanitäter sie vorsorglich in das Krankenhaus der Costa del Sol. Glücklicherweise handelte es sich nur um einen Schreck und eine erschütternde Rettung, bei der keine Tragödie zu beklagen war.