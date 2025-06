Zwölfjähriger Künstler Rafa B. zeigt großformatige Werke in seiner neuen Ausstellung in Estepona

Dana Nowak Estepona Freitag, 6. Juni 2025 Compartir

Im Alter von nur zwölf Jahren kann der junge Künstler Rafa B. bereits eine beeindruckende künstlerische Karriere vorweisen. Vor zwei Jahren triumphierte er mit seiner Ausstellung: „Picasso desde mis ojos« (Picasso mit meinen Augen) in der Es.Arte Gallery in Marbella. Von den zwölf ausgestellten Werken wurden alle im vierstelligen Bereich verkauft. Und mit gerade einmal elf Jahren war Rafa B. im vergangenen Jahr die Sensation der fünften Ausgabe des Salón de Arte Moderno (SAM) in Madrid, einer wichtigen Veranstaltung in der internationalen Kunstszene, wo er elf neue Gemälde präsentierte und sechs seiner Werke einen Käufer fanden.

Die Werke in seiner dritten Ausstellung sind wild, verspielt, manchmal frech und oft klug und überraschen mit einer spielerischen und innovativen Malerei, ganz im Einklang mit den aktuellen internationalen Tendenzen in der Kunst. Jedes der Gemälde dieses jungen Künstlers zeugt von einer großen Fantasie. In vielen Werken findet man auch eine Begeisterung für das Detail. Es lohnt sich, seine Arbeiten genauer zu betrachten, denn es gibt viel zu entdecken.

Seine Arbeiten sind stark von Picasso und dem Kubismus beeinflusst, neu gesehen durch Kinderaugen. Aber auch bei anderen Künstlern wie Dalí, Velázquez, Sorolla, Munch und Gustav Klimt findet er Inspiration, um einige seiner Lieblingsmaler zu nennen. „Ich sehe die Welt ein bisschen anders und ich glaube, das sieht man auch in meinen Bildern«, erklärt der junge Künstler.

Seine Werke zeichnen sich durch die Verwendung leuchtender Farben, freier Pinselstriche und einer intuitiven Fähigkeit aus, eigentümliche Details in die Kompositionen einzuarbeiten. Emblematische Werke werden von ihm neu interpretiert und so taucht in einer erkennbar von Picasso inspirierten Komposition auch Kermit der Frosch in einem seiner Bilder auf.

„Ich habe vier Jahre gebraucht, um wie Raffael zu malen, aber ich habe ein ganzes Leben gebraucht, um zu lernen, wie ein Kind zu zeichnen«, sagte einst Picasso in seinen reifen Jahren, der gerade Kinder von Natur aus als Genies betrachtet hatte.

Rafa B. zeigt, dass wahres Talent keine Altersgrenze kennt. In einer Welt, in der Kunst oft von Technik und Theorie dominiert wird, erinnert er uns daran, dass die reinste Form der Kunst aus dem Herzen kommt – und manchmal aus den Händen eines Kindes. Der junge Künstler komponiert seine Werke basierend auf seinen eigenen Kriterien, mit einer Realität, die bereits existiert oder er die aus seiner persönlichen Wahrnehmung heraus geschaffen hat. So findet man in seinen Bildern von ihm eigens kreierte Fantasiegestalten, als es auch Elemente gibt, die immer wieder in seinen Bildern auftauchen.

Die Inspiration für seine Kunst findet er allerdings nicht nur bei den großen Meistern. „Manche meiner Bilder entstehen aufgrund von Gemälden, die anderen entstehen aus meinen Träumen. Wenn ich von einem Traum aufwache, zwinge ich mich aufzustehen, um eine Notiz zu machen. Am nächsten Tag male ich, was mir im Traum gekommen ist. Das passiert vielen Leuten, dass ihnen nachts eine Idee kommt und sie diese zu Papier bringen müssen. Zum Glück sind mir so einige Bilder passiert«, führt er selbstbewusst aus.

1 /

Seine Werke sind alles andere als kindliche Kritzeleien. Sie zeigen ein Verständnis für Komposition, Farbe, Kontrast und vor allem Humor. Rafa B. erzählt kleine Geschichten, stellt Fragen und lässt Platz für Deutung. Rafa B. malt mit einer erstaunlichen Energie und Klarheit und spricht mit einer Reife über seinen künstlerischen Prozess, der für sein Alter ungewöhnlich ist. Er erklärt, dass er sich von Picasso hat inspirieren lassen, weil dieser verschiedene Kunststile beherrschte und stets neue Wege ging.

Ein Talent, das früh auffiel

Viele Künstler haben versucht, wie Kinder zu malen, aber für Rafa ist das ganz natürlich. Bereits im Alter von vier Jahren wollte er keine Zeichentrickfilme sehen, sondern bat stattdessen um ein Blatt Papier und einen Stift. Mit fünf Jahren entdeckt er die Malerei. Statt Malkasten und Aquarellpapier greift Rafa B. bald zu großformatigen Leinwänden und Acrylfarben. Kein leichtes Material für Kinderhände. Doch Rafa B. scheint mit ihnen zu verschmelzen. Seine Eltern erkannten sein Talent und seine unbändige Leidenschaft, und so erhielt er im Alter von sechs Jahren Privatunterricht in der Malerei sowie auch in der Kunstgeschichte. Mittlerweile hat er sein eigenes Atelier im Haus seiner Eltern. Um seine mit Acryl, Posca-Markern, Wachsmalkreiden und Kohle auf Leinwand gemalten Werke zu schaffen, stellt er sich auf eine Trittleiter.

1 /

Er gibt Interviews, wird zu Galerien eingeladen, spricht mit Kuratoren und kontrolliert vor einer Eröffnung, wie seine Bilder aufgehängt werden. Er ist ein Künstler, der ganz genau weiß, was er will – und bleibt doch ein Kind. Zwischen Schulranzen und Farbtuben, zwischen Matheaufgaben und Ausstellungseröffnungen. Seine Eltern achten darauf, dass er nicht überfordert wird. Keine täglichen Malstunden, kein öffentlicher Druck. Vieles entsteht spontan oder gar nicht. „Wenn ich keine Lust habe zu malen, mache ich was anderes, ich spiele Lego oder baue Roboter«, erzählt Rafa B.

Trotz seines frühen Erfolges bleibt er bescheiden und fokussiert sich weiterhin auf das, was er liebt: das Malen. „Mir ist wichtig, dass meine Freunde kommen und viele Leute meine Bilder sehen können, damit sie nicht in meinem Atelier bleiben müssen«, so Rafa B.

«Arte como puente entre generaciones», Casa de las Tejerinas

Plaza de las Flores, 15, 29680 Estepona, Málaga