So feiern die Küstengemeinden der Provinz Málaga San Juan

Isabel Méndez Málaga Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Es ist zweifelsohne eine der schönsten Nächte des Jahres. Die Gemeinden an der Küste von Málaga treffen die letzten Vorbereitungen, um die Johannisnacht, die am heutigen Montag stattfindet, mit einer Vielzahl von Aktivitäten zu feiern: Live-Musik, Feuerwerk und das traditionelle Verbrennen von Júas (Figuren aus Pappmaché). Im Folgenden sehen Sie, wie man in Málaga und den anderen Küstenorten der Provinz San Juan feiert.

Málaga-Stadt

Die Promenade Antonio Banderas am Strand La Misericordia wird das Zentrum der Feierlichkeiten in der Stadt Málaga sein. Die Aktivitäten, zu denen Musik, Feuerwerk und die traditionelle Verbrennung der «júa» gehören, beginnen um 22.30 Uhr mit einen Konzert der Pop-Rock-Band Electroduendes am Kreisverkehr in der Calle Pacífico auf der Höhe der Avenida de los Guindos. Hier findet auch das traditionelle Lagerfeuer statt. Um Mitternacht beginnt die Show mit der Verbrennung der 'júa', bei der verschiedene Spezialeffekte zum Einsatz kommen. Anschließend wird am Strand ein Feuerwerk mit 204 Kilo pyrotechnischem Material und einer Dauer von etwa 14 Minuten gezündet. Nach dem Ende des Feuerwerks werden die Electroduendes ihr Konzert bis 1 Uhr morgens fortsetzen.

Torremolinos

Torremolinos feiert das Fest mit Moragas (Lagerfeuern) und musikalischen Darbietungen. So organisiert die Bruderschaft Hermandad de Marineros Virgen del Carmen auch in diesem Jahr wieder die traditionelle Moraga de San Juan, die an diesem Montag am Strand von La Carihuela vor dem Restaurant La Zoca ab 20.30 Uhr stattfinden wird. Es wird eine Theke mit Speisen und Getränken zu günstigen Preisen geben und Live-Musik von der Gruppe Capitán Vinilo. Die Teilnehmer können das traditionelle Verbrennen von «júas» in einem großen Lagerfeuer genießen, das um Mitternacht neben dem Kinderspielplatz in der Calle Jacinto de Mesa entzündet wird.

Rincón de la Victoria

In Rincón de la Victoria wird die Johannisnacht zwischen 20 und 2 Uhr am Strand El Tajo gefeiert. Während dieser Zeit findet unter anderem ein kostenloses Open-Air-Konzert statt, bei dem lokale Künstler verschiedener Musikrichtungen auftreten.

Marbella

Der Strand El Cable wird der Schauplatz für die Noche de San Juan in Marbella sein. Der Abend beginnt um 20 Uhr und bietet ein musikalisches Programm mit den lokalen DJs Mike Sierra und Enzo, der Coverband Star Ways Da Igual und dem DJ Cristian White.

Torrox

Die Feier ab 21.30 Uhr auf der Plaza de la Concordia in Torrox Pueblo statt. Es wird Live-Musik geben: Coro Almedina, Coro Las Nieves und Ascen Núñez. Außerdem gibt es den traditionellen Abstieg zum Fluss mit Fackeln (23.45 Uhr) und ein humoristisches Programm mit Javi Peloches (ab 00.30 Uhr). Das Rathaus von Torrox sorgt außerdem für die Verteilung von mehr als 1.000 «roscas de San Juan» an die Teilnehmer.

Nerja

Der Strand von Burriana wird auch in diesem Jahr wieder Schauplatz der traditionellen Noche de San Juan sein. Die Feierlichkeiten beginnen um 22 Uhr mit einem Auftritt der Gruppe Al Alba. Um 24 Uhr wird die «Júa» verbrannt und ein Feuerwerk gezündet. Musikalisch geht es weiter mit dem Orchester Onda Sonora, das den Abend beleben wird.

Vélez-Málaga

Die Musik von Antonio José wird die Noche de San Juan in Torre del Mar mit Rhythmus erfüllen. Der Strand von El Copo wird zu einem magischen Ort für diese besondere Nacht mit einem luxuriösen Programm, erstklassigen Darbietungen und dem Feuer der júas. Es wird eine Verkostung von Sardinenspießen mit mehr als 350 Kilo Sardinen geben, die an alle Anwesenden verteilt werden. Außerdem wird es eine Preisverleihung für den «júas»-Wettbewerb geben. Den Abschluss des Abends bildet der Auftritt von DJ Sau, der alle Anwesenden mit seiner Show unterhalten wird.

Fuengirola

In Fuengirola findet ab Mitternacht am Strand San Francisco das traditionelle Feuerwerk zur Nacht des San Juan statt. Zuvor (21.30 Uhr) tritt das Orchester Punto y Aparte auf der in der Calle Miguel Bueno aufgebauten Bühne auf, gefolgt vom Duo Paco und Llina. Gleichzeitig bieten die örtlichen Strandbars im Rahmen der Noche Blanca de San Juan Live-Auftritte und spezielle gastronomische Angebote an.

Mijas

Die Noche de San Juan in Mijas wird sowohl in Mijas Pueblo als auch in La Cala zu erleben sein. Live-Musik und das traditionelle Verbrennen von Júas stehen im Mittelpunkt des Programms für die kürzeste Nacht des Jahres in der Gemeinde Mijas. Die Live-Musik beginnt um 20 Uhr in den beiden Ortskernen. In Mijas Pueblo werden außerdem die Tanzgruppen von Reme Fernández und Víctor Rojas auftreten. Um Mitternacht findet die traditionelle Verbrennung der «júas» statt.

Estepona

Der Strand von La Rada, in der Nähe der Post, wird der Schauplatz der traditionellen Fiesta de la Noche de San Juan in Estepona sein. Die Feier beginnt um 21 Uhr mit Auftritten der DJs Monchi, Poyito und FSC und werden um 22 Uhr mit einem Konzert der Sängerin Rasel und Sara (ehemaliges Mitglied der Gruppe 'Las Chuches') fortgesetzt. Der Wettbewerb «Quema de los Bigotes de San Juan» beginnt um 21 Uhr. Die 'juás' werden um 24 Uhr angezündet.

Benalmádena

Das Rathaus von Benalmádena wird die Noche de San Juan auf dem Feriagelände von Arroyo de la Miel ausrichten. Um 22 Uhr wird die Beleuchtung eingeschaltet, während um Mitternacht die Verbrennung der Júas stattfindet. Um 1 Uhr nachts findet in der Umgebung der Burg von Bil Bil ein Feuerwerk statt.

San Pedro Alcántara

In San Pedro Alcántara wird die Noche de San Juan mit Live-Musik der DJs Karlos Rubio, Dyne und Dani Torres sowie der Band Alejados gefeiert. Die Feier findet am Strand La Salida ab 20 Uhr statt.

Algarrobo

Die Stadt Algarrobo feiert das Fest von San Juan mit einer großen Lagerfeuer am Strand im Ortsteil Mezquitilla. Die Feier beginnt um 21 Uhr mit einem Auftritt von Aire Flamenco.