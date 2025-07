Gelbe Warnung und bis zu zwei Meter hohe Wellen am heutigen Freitag in Málaga

Juan Soto Málaga Freitag, 11. Juli 2025 Compartir

Málaga wird wieder einmal einen Tag mit unbeständigem Wetter erleben. Obwohl es am frühen Morgen etwas kühler war als in den letzten Tagen, hat die staatliche meteorologische Agentur Aemet für diesen Freitag eine gelbe Warnung vor Wellengang an verschiedenen Küstenpunkten entlang der Küste von Málaga herausgegeben. Es werden Windböen von bis zu 50 Kilometern pro Stunde und bis zu zwei Meter hohe Wellen erwartet.

Laut den auf der Aemet-Website veröffentlichten Informationen gilt für die Regionen Sol und Guadalhorce und Axarquia ab 12 Uhr bis zum Ende des Tages an diesem Mittwoch eine Warnung, da Winde aus West und Südwest von 50 Kilometern pro Stunde (Stärke 7) und Wellen von zwei Metern vorhergesagt werden.

In Málaga wird für diesen Tag ein klarer oder wolkenarmer Himmel vorhergesagt. Für die Temperaturen wird ein allgemeiner Rückgang vorhergesagt, mit Ausnahme der Höchsttemperaturen an der Küste, wo sie unverändert bleiben werden.

Außerdem wird leichter Nordwestwind erwartet, der im Laufe des Nachmittags landeinwärts auf mäßige Winde zunimmt. An der Küste werden mäßige Westwinde vorherrschen, mit gelegentlich starken Böen.