Grippewelle: Maskenpflicht jetzt in fast allen Krankenhäusern und Gesundheitszentren Málagas vorgeschrieben

José Antonio Sau Málaga Dienstag, 16. Dezember 2025 Teilen

Grippe und andere akute Atemwegsinfektionen wie Bronchiolitis, Coronaviren und Erkältungen haben in den letzten Tagen so stark zugenommen, dass in vielen Gesundheitszentren und öffentlichen Krankenhäusern der Provinz Málaga, wie SUR erfahren hat, seit Montag das Tragen von Gesichtsmasken für Patienten, Angehörige und medizinisches Personal Pflicht ist.

Das regionale Ministerium für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle bestätigte am Montag, dass das Tragen von Masken in allen Zentren des Gesundheitsbezirks Málaga-Guadalhorce obligatorisch ist. Dieser umfasst das Hospital Regional Universitario de Málaga, zu dem das Hospital Civil, das Hospital Materno Infantil und das Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) José Estrada gehören sowie das Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, zu dem das Hospital Marítimo in Torremolinos, das Hospital Valle del Guadalhorce in Cártama, das Hospital de Alta Resolución in Benalmádena und das Centro de especialidades San José Obrero gehören. Hinzu kommen die 33 Gesundheitszentren und 19 Arztpraxen des Bezirks in der Provinahauptstadt, Rincón de la Victoria, dem Guadalhorce-Tal und Almogía.

Die Maßnahme betrifft auch die Krankenhäuser der Bezirke Costa del Sol und der Axarquia sowie die Gesundheitszentren von Antequera. Quellen des regionalen Ministeriums für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle haben versichert, dass sich die Situation je nach den Daten, die von den Gesundheitsbehörden zu einem bestimmten Zeitpunkt bearbeitet werden, ändern wird.

Informationsschreiben

Was den Gesundheitsbezirk Málaga-Guadalhorce anbelangt, so heißt es in einem Informationsschreiben an die Öffentlichkeit, zu dem diese Zeitung Zugang hatte, dass «angesichts der beginnenden Grippesaison und der starken Zunahme akuter Atemwegsinfektionen in der Provinz die Bezirksverwaltung die obligatorische Verwendung von Masken in allen Gesundheitszentren eingeführt hat», eine obligatorische Maßnahme sowohl für das Gesundheitspersonal als auch für Patienten und Begleitpersonen in Pflege- und Gemeinschaftsbereichen wie Wartezimmern und Aufzügen.

Die Anordnung bleibt bis zum 8. Januar in Kraft, wird aber «je nach der epidemiologischen Bewertung» einer Überprüfung unterzogen.

Am vergangenen Samstag was das Hospital Clínico die erste Einrichtung, die diese Maßnahme beschlossen hat, und am Montagmorgen wurde bekannt, dass das Regionalkrankenhaus in Málaga dem Beispiel gefolgt ist.

Vergrößern SUR

Der Verkauf von Masken, Tests auf Coronaviren und Influenza A und B hat sich in den Apotheken der Hauptstadt verdoppelt, während der Verkauf von Grippemitteln in den letzten Wochen um 30 % gestiegen ist, was vor allem auf die Zunahme des Grippevirus nach dem Auftreten der als k bekannten Variante zurückzuführen ist, Sie ist viel leicht übertragbar und resistent gegen Impfstoffe, auch wenn die Impfung nach wie vor unerlässlich ist, da sie ein großes Schutzfenster gegen diese Mutation bietet, insbesondere für Risikopersonen wie Menschen mit Herz-, Lungen- oder Atemwegsproblemen oder onkohämatologischen Erkrankungen. Darüber hinaus hat die neue Mutation die Hauptgrippesaison um vier bis sieben Wochen vorverlegt.

Krankenhauseinweisungen

Es überrascht nicht, dass Quellen im Hospttal Clínico in Málaga bestätigten, dass es bereits zu Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit Atemwegsviren, einschließlich Grippe, aber auch Coronaviren und Erkältungen kommt, wobei diese Art von Patienten am meisten betroffen ist.

Der Minister für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle, Antonio Sanz, betonte am Freitag die Notwendigkeit der Impfung der Bevölkerung gegen Grippe und Covid-19 und erinnerte daran, dass die Inzidenz von Atemwegserkrankungen weiter ansteigt, so dass in der vergangenen Woche «das epidemische Niveau des Influenza-Syndroms» erreicht wurde und in Andalusien 33,5 Fälle pro 100.000 Einwohner auftraten, wobei der Grenzwert bei 20 lag. Im Fall von Málaga stieg die Zahl von 10,4 auf 26,4 Fälle, also um 154 % in einer Woche, was dazu führte, dass in allen genannten Zentren das Tragen von Masken vorgeschrieben wurde. Die Behörden wiesen darauf hin, dass sich die Situation in den nächsten Stunden ändern könnte, wenn neue Daten über die Epidemie verfügbar werden.

Andalusien überschreitet den Schwellenwert für eine Influenza-Epidemie und bestätigt damit die weite Verbreitung des Virus in diesem Jahr

Das Überschreiten der Epidemieschwelle bedeutet, dass die Zahl der Fälle bereits höher ist als für diese Jahreszeit erwartet, dass die Viruszirkulation in Andalusien weit verbreitet ist und dass es sich um eine anhaltende Influenzaaktivität handelt und nicht um eine einmalige Spitze.

In Málaga wurden bereits 313.195 Bürger gegen Grippe und 130.994 gegen Covid-19 geimpft, insgesamt 1,73 Millionen Andalusier. Um die Immunität der Bevölkerung zu beschleunigen, hat die Junta die Impfung ohne Voranmeldung am Mittwoch eingeführt.