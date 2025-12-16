Hagelsturm hüllt Canillas de Aceituno in Weiß und färbt den Gipfel von La Maroma winterlich

Eugenio Cabezas Canillas de Aceituno Dienstag, 16. Dezember 2025 Teilen

In den frühen Morgenstunden des Dienstags erlebte die Axarquia-Region eine für diese Jahreszeit ungewöhnliche meteorologische Episode mit einem heftigen Hagelsturm, der die Gemeinde Canillas de Aceituno weiß einhüllte und den Gipfel des La Maroma, des mit 2.069 Metern höchsten Gipfels der Provinz Málaga, nach den letzten Schlägen des Sturms Emilia vollständig mit Schnee bedeckte.

Das Phänomen trat in der Nacht plötzlich auf und hinterließ eine weiße Decke auf Straßen, Dächern und Feldern in der Gemeinde. In den frühen Morgenstunden waren in den schattigen Bereichen des Dorfzentrums und auf den Landstraßen noch Spuren des Hagels zu sehen. «Canillas de Aceituno ist an sich schon ein wunderschönes Dorf, aber heute Morgen ist es besonders magisch», teilte das Rathaus von Canillas in den sozialen Netzwerken mit und fügte ein von Remedios Ruiz aufgenommenes Bild hinzu.

«Guten Morgen und einen schönen Dienstag! So sah es heute Morgen in Canillas de Aceituno nach dem Hagelsturm aus, der letzte Nacht auf unser Dorf niederging. Der Zivilschutz von Canillas de Aceituno bittet um Vorsicht bei Ihren Spaziergängen», heißt es in einer weiteren Nachricht mit Bildern von Raúl Ortiz.

Das auffälligste Bild lieferte der Maroma, der in der Morgendämmerung völlig weiß war, in einer Landschaft, die eher für die zentralen Wintermonate typisch ist.

Diese Art von Phänomenen kann ohne aktive Warnung auftreten, wenn kalte Luft in den oberen Schichten der Atmosphäre mit Feuchtigkeit aus dem Mittelmeerraum kombiniert wird, was das Auftreten von Unwettern mit Hagel in Gebirgs- und Vorküstengebieten begünstigt. Nach Angaben der Staatlichen Meteorologischen Agentur (AEMET) war der Herbst besonders wechselhaft, mit starken Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht.