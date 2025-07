Heißer Terral-Wind versetzt Málaga und die Costa del Sol erneut in die gelbe Alarmstufe für hohe Temperaturen

Raquel Merino Malaga Montag, 21. Juli 2025 Compartir

Für Teile der Provinz Málaga gilt am Montag erneut eine Hitzewarnung. Derzeit hat die staatliche spanische Wetterbehörde Aemet eine Risikowarnung der Stufe Gelb für Höchsttemperaturen von bis zu 36 °C ausgegeben. Der heiße «Terral»-Wind verlässt die Provinz nicht und wird von 13 bis 23 Uhr erneut die Stadt Málaga, die westliche Costa del Sol und das Guadalhorce-Tal betreffen.

Am Sonntag wurde in Coín im Guadalhorce-Tal mit 39,5 °C die höchste Temperatur der Provinz gemessen, während in der Stadt Málaga die Werte fast bei 39 °C lagen, wie die Wetterstationen am Flughafen und am Hafen ermittelten.

Wie der lokale Wetterexperte José Luis Escudero auf dem SUR-Blog Tormentas y Rayos mitteilte, lag die Meerestemperatur am Sonntag bei 18,5 °C und wird voraussichtlich auch heute ähnlich hoch sein.