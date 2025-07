2.000 Einwohner von Villanueva de Algaidas seit Sonntag ohne Leitungswasser

Julio J. Portabales Villanueva de Algaidas Montag, 21. Juli 2025 Compartir

Eine Störung in einer der Pumpen des Stausees «El Cerro» hat zu einer Unterbrechung der Trinkwasserversorgung in mehreren Gebieten der Gemeinde Villanueva de Algaidas im ... Norden der Provinz Málaga geführt. Der Vorfall, der sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags ereignete, betraf vor allem die zentralen und südlichen Gebiete der Gemeinde, wo der Wasserdruck erheblich abnahm und an einigen Stellen sogar unterbrochen wurde. Das Rathaus teilte mit, dass die Teams des städtischen Unternehmens EMSERVA seit den frühen Morgenstunden an der Behebung der Störung arbeiten und dass die Versorgung im Laufe des Montagnachmittags, 21. Juli, wiederhergestellt werden könnte.

Angesichts dieser Situation richtete das Rathaus am Sonntagnachmittag in der Avenida Escultor Berrocal, gegenüber dem Pavillon, eine Wassersammelstelle ein, an der nicht trinkbares Wasser für Reinigungs- und Hygienezwecke sowie Wasser in Flaschen für Menschen ohne Zugang zu Trinkwasser verteilt wurde. Dieser Punkt blieb bis 21 Uhr geöffnet. Darüber hinaus wurde eine Hauslieferung von Wasser in Flaschen für Personen mit eingeschränkter Mobilität eingerichtet. Am heutigen Montag wird die Sammelstelle bis 13.30 Uhr in Betrieb sein, und zwar zu den gleichen Bedingungen: Nichttrinkwasser ausschließlich für Hygiene- und Reinigungszwecke und Trinkwasser für diejenigen, die es benötigen. Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass die Bürger ihre eigenen Behälter mitbringen müssen, und bittet sie, während der Wiederherstellung des Dienstes verantwortungsvoll mit dem Wasser umzugehen. Die Stadtverwaltung hat außerdem zugesagt, weiterhin rechtzeitig über ihre offiziellen Kanäle zu informieren. Beschädigung der Verkabelung Im Gespräch mit SUR erklärte der Bürgermeister von Villanueva de Algaidas, Juan Antonio Cívico, dass der Ausfall durch eine Beschädigung der Verkabelung einer der Pumpen verursacht wurde, die offenbar von einer Ratte verursacht wurde. «Wir haben zwei Brunnen und eine Ersatzpumpe, aber das Problem war, dass am Sonntag kein Personal zur Verfügung stand, um den Austausch vorzunehmen, da dafür ein spezieller Kran und qualifizierte Techniker benötigt werden, die am Wochenende nicht einsatzbereit waren», sagte er. «Es handelt sich nicht um einen Totalausfall. Im oberen Teil der Gemeinde gab es Schwierigkeiten, aber im unteren Bereich wurde die Versorgung mit geringerem Druck fortgesetzt». 2.000 Betroffene Nachbarn Der Bürgermeister erklärte, dass vom ersten Moment an Mittel für die Versorgung der Bewohner zur Verfügung gestellt wurden. «Es wurden Tanks mit trinkbarem Wasser und drei Paletten mit Wasser in Flaschen verteilt. Wir haben die Situation den ganzen Tag über unter Kontrolle gehabt. Heute Morgen sind die Techniker mit den notwendigen Maschinen eingetroffen und die Pumpe wird ausgetauscht», sagte er. Nach seinen Schätzungen sind etwa 50 % der Gemeindebevölkerung, d. h. etwa zweitausend Menschen, von dem Ausfall betroffen Die Stadtverwaltung bedankt sich für das Verständnis und die Kooperation der Anwohner und versichert ihnen, dass alles getan wird, um die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Abschließend bat Cívico darum, keinen unnötigen Alarm auszulösen: «Es handelte sich nicht um eine geplante Unterbrechung oder Nachlässigkeit. Es handelt sich um eine einmalige Panne, wie sie überall vorkommen kann. Wichtig ist, dass wir die Mittel, das Personal und die Ersatzteile haben, und wir arbeiten daran, alles so schnell wie möglich wieder in Ordnung zu bringen».