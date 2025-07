Bauernverband Asaja fordert Hilfe nach Ausbruch der Blauzungenkrankheit im Guadalhorce-Tal in Málaga

Europa Press Malaga Freitag, 4. Juli 2025 Compartir

Der Bauernverband Asaja Málaga hat eine direkte Hilfe für die Viehzüchter in der Provinz Málaga, insbesondere für die Schafzüchter im Guadalhorce-Tal, beantragt, um sie bei der Bekämpfung der Folgen des Ausbruchs der Blauzungenkrankheit vom Serotyp 3 zu unterstützen. Die Beihilfe soll ihnen helfen, «die Produktionsausfälle zu kompensieren».

Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung, die nicht auf den Menschen übertragbar ist. Sie verursacht jedoch «erhebliche direkte Verluste, wie den Tod von Tieren oder Aborte, sowie indirekte Verluste durch schwere klinische Symptome: Schwierigkeiten beim Säugen, Unfruchtbarkeit, Gewichtsverlust, Lungenentzündung, Atemnot, Schwäche oder Lahmheit», so Asaja.

Sie befällt Haus- und Wildwiederkäuer (in erster Linie Schafe, aber auch Rinder, Ziegen, Büffel, Antilopen, Hirsche oder Elche) und wird durch Mücken der Gattung Culicoides übertragen.

Der Agrarverband Asaja Málaga hat die Behörden aufgefordert, «entweder über die Maßnahme 23 oder über andere Haushaltsposten Mittel zu mobilisieren, um den finanziellen Schaden zu kompensieren, der den Viehzüchtern entstanden ist, die die Präventivmaßnahmen, einschließlich der Impfung gegen den Serotyp 3, befolgt und die Fälle den amtlichen Veterinärdiensten gemeldet haben».

Leider «erreicht die Wirksamkeit der Impfung gegen den aktuellen Serotyp trotz aller Bemühungen nicht das in früheren Kampagnen beobachtete Schutzniveau, was zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führt, sowohl aufgrund der Sterblichkeit als auch aufgrund der Tatsache, dass keine Tiere als Ersatz zur Verfügung stehen, was das künftige Produktionspotenzial der Betriebe beeinträchtigt».

Im Jahr 2024 gehörte das Guadalhorce-Tal zu den am stärksten von der Dürre betroffenen Gebieten der Provinz Málaga, und die derzeitige medizinische Krise «verschärft die Anfälligkeit des Viehsektors noch weiter».

Aus diesem Grund hat Asaja Málaga die öffentlichen Verwaltungen aufgefordert, «sofortige Maßnahmen zur Unterstützung des Tierhaltungssektors zu ergreifen, von direkten Beihilfen bis hin zu Steuersenkungen oder anderen Formeln, um die wirtschaftlichen Folgen dieser Tiergesundheitskrise in der Provinz Málaga und die Verluste, die der Sektor erleidet, zu bewältigen».