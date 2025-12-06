Caminito del Rey installiert Sender des andalusischen digitalen Notfallnetzes

Julio J. Portabales Samstag, 6. Dezember 2025 Teilen

Die Sicherheit war in den letzten Monaten einer der wichtigsten Aspekte an einem für den Tourismus wichtigsten Orte in der Provinz Málaga: El Caminito del Rey. Um in diesem Bereich weitere Fortschritte zu erzielen, hat die Provinzverwaltung von Málaga einen Sender des andalusischen digitalen Notrufnetzes (REJA) installiert, der die Reaktion auf mögliche Notfälle oder kritische Situationen in diesem Naturgebiet verbessern soll.

Der Präsident der Provinzverwaltung, Francisco Salado, betonte, dass diese Neuaufnahme das Ergebnis einer koordinierten Arbeit zwischen mehreren Institutionen sei, darunter die Provinzverwaltung selbst, das regionale Ministerium für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle - über den Katastrophenschutzdienst - und der Konzessionär des Caminito del Rey.

Salado wies darauf hin, dass das Ziel dieser Funkstation darin besteht, die Enklave nicht nur als internationale Referenz für den Naturtourismus, sondern auch als sicheren Ort für seine Besucher zu konsolidieren. Mit dieser Maßnahme macht El Caminito del Rey einen entscheidenden Schritt nach vorne, indem er Teil des mobilen Funkkommunikationsnetzes für Sicherheit, Katastrophenschutz und Notfälle in der Autonomen Region wird, was eine bessere Koordinierung und Reaktionsfähigkeit im Falle eines Zwischenfalls entlang der Route ermöglichen wird.

Mit der Inbetriebnahme dieser Station wurden bereits mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Enklave zu erhöhen: die Einrichtung eines Hubschrauberlandeplatzes für Notfallevakuierungen, das systematische Management geologischer Risiken, die Installation halbautomatischer Defibrillatoren, die es ermöglicht haben, die Enklave als kardio-sicheres Gebiet anzuerkennen, sowie die Aktualisierung der Selbstschutzpläne und die operative Koordinierung mit externen Diensten.

Erweiterte digitale Kommunikation

Die Integration des Caminito in den REJA bietet eine fortschrittliche digitale Kommunikation mit Funktionen wie Gruppenanrufe für Teams vor Ort, Priorisierung der Kommunikation in kritischen Situationen, Interoperabilität zwischen Behörden und Geolokalisierung von Einsatzmitteln. Diese Funktionen sind besonders wichtig in einem Umfeld mit komplexer Orographie, wo jeder Vorfall eine schnelle und koordinierte Mobilisierung von Rettungs-, Feuerwehr- oder Gesundheitsdiensten erfordern kann.

Notfallsysteme werden in der Lage sein, präventive Evakuierungen effektiver zu verwalten.

Dank dieses neuen Senders können die Mitarbeiter des Caminito del Rey und die Rettungsdienste präventive Evakuierungen, technische Rettungen und gesundheitliche Notfälle effizienter bewältigen, die Reaktionszeiten verkürzen und die Koordinierung zwischen allen beteiligten Akteuren verbessern. Dies ist eine Kombination aus technologischer Innovation, institutioneller Zusammenarbeit und einem starken Engagement für die Sicherheit im Naturtourismus.

REJA ist das neue digitale Mobilfunknetz der Landesdregierung, das die Kommunikation der wichtigsten Notfall- und Sicherheitsdienste der Region vereinheitlichen und modernisieren soll. Es bietet eine robustere, sicherere und effizientere Kommunikation und deckt die andalusische Agentur für Sicherheit und integrales Notfallmanagement (EMA), einschließlich 112, die andalusische Notfallgruppe (GREA), den Katastrophenschutz, INFOCA und andere Spezialgeräte ab.

Am Donnestag hat der Vorverkauf für Eintrittskarsten für Besuche vom 24. März bis zum 28. Juni 2026 begonnen. Informationen hierfäur finden Sie unter diesem Link.