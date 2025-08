Versteigerung abgebrochen: Thermalbad von Carratraca kann wieder eröffnet werden

Ignacio Lillo Carratraca Freitag, 1. August 2025 Teilen

Das beliebte Thermalbad von Carratraca kann wiedereröffnet werden und sogar früher als erwartet. Die Einrichtung, die als Ursprung des Tourismus an der Costa del Sol gilt, wird in den kommenden Tagen aus dem öffentlichen Gläubigerschutz entlassen, dem sie vor knapp einem Jahr unterstellt wurde.

Die Eigentümer des Hotels Villa Padierna Thermas de Carratraca haben sämtliche Schulden und externe Kredite bei verschiedenen Investmentfonds in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro beglichen. Hinzu kommen interne Darlehen innerhalb der Unternehmensgruppe, zu der das Hotel gehört, wie Quellen aus der Insolvenzverwaltung gegenüber SUR bestätigten.

In dieser Woche wurde daher die Beendigung des Insolvenzverfahrens beantragt, aufgrund „vollständiger Befriedigung der Gläubiger«, wie es in Artikel 465 Absatz 5 des Insolvenzgesetzes heißt. Nun wartet die Immobilie auf die richterliche Entscheidung, um die volle Kontrolle über die Verwaltung des Luxushotels und des Spa-Bereichs wiederzuerlangen.

Obwohl der Betrieb seit der Pandemie ruht, begann das Insolvenzverfahren erst im Jahr 2024 und wurde damit im Vergleich zu ähnlichen Fällen bemerkenswert zügig abgeschlossen.

Versteigerung wird abgebrochen

Im vergangenen Monat war eine öffentliche Ausschreibung gestartet worden, die jedoch aufgehoben wurde. Das Angebot umfasste das erwähnte Fünf-Sterne-Hotel sowie die Thermalanlage mit weiteren Einrichtungen und angrenzenden Flächen, darunter auch ein Parkplatz. Alles sollte gemeinsam versteigert werden, für einen Ausgangspreis von 3,4 Millionen Euro.

Offen bleibt jetzt die Frage, wie lange es dauern wird, bis die Voraussetzungen für die langersehnte Wiedereröffnung dieses für die lokale Wirtschaft von Carratraca und seiner Umgebung bedeutenden Standorts geschaffen sind. Der auf Gesundheit und Erholung ausgerichtete Luxuskomplex besteht aus zwei separaten Gebäuden, dem Hotel und dem Badehaus, die durch einen Tunnel miteinander verbunden sind, um Komfort und Diskretion für die Gäste zu gewährleisten.

Laut dem Register des Regionalministeriums für Tourismus verfügt das Hotel über 44 Zimmer und Suiten mit insgesamt 81 Betten. Das Spa bietet Platz für bis zu 150 Personen und umfasst Thermalbäder, Schwimmbecken, Inhalationen, Massagen und weitere Anwendungen.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein 100 Quadratmeter großes Wohnhaus in der Calle Baños derselben Gemeinde, ein 635 Quadratmeter großes innerörtliches Grundstück in der Calle Antonio Rioboo 28, ein weiteres Grundstück mit 185 Quadratmetern in derselben Straße (das als Hotelparkplatz genutzt wird) sowie ein ländliches Grundstück mit einer Fläche von 25.760 Quadratmetern im Gebiet La Vega del Acebuche-La Moraleda.

In das Hotel wurden zwischen 2006 und 2007 rund 18 Millionen Euro investiert. Es galt als wichtiger Impulsgeber für den gehobenen Tourismus im Hinterland der Provinz Málaga. Eine Zeit lang wurde es von Ritz-Carlton betrieben, die maßgeschneiderte Programme mit Übernachtung, medizinischer Betreuung, Behandlungen, Ernährungsberatung und Freizeitaktivitäten anboten. Die durch Covid ausgelöste Gesundheitskrise beendete diesen Betrieb jedoch abrupt.

Die Unterkunft befindet sich im ehemaligen Hostal del Príncipe, das vollständig renoviert wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die Thermen, als sie im Besitz des Grafen von Teba waren. Trinidad Grund, eine bedeutende Persönlichkeit der Bourgeoisie von Málaga im 19. Jahrhundert, war eine der treibenden Kräfte hinter der Gründung dieses Thermalbads, das Carratraca zu einer der ersten touristischen Attraktionen Spaniens machte. Das schwefelhaltige Wasser soll sich unter anderem positiv auf Hautleiden, Rheuma, Verdauungsbeschwerden, das Nervensystem und Knochenverletzungen auswirken.