Die Provinzregierung einigt sich mit dem Círculo de Artistas darauf, das Casino de Ronda für kulturelle Zwecke zu nutzen.

Julio J. Portabales Ronda Freitag, 1. August 2025

Das Casino in Rinda, eines der emblematischsten Gebäude der Stadt und von großer historischer Bedeutung für Andalusien, steht vor einer neuen Etappe. Die andalusische Landesregierung hat mit dem Círculo de Artistas, dem Eigentümer des Gebäudes, eine Vereinbarung getroffen, das historische Casino de Ronda für kulturelle und wissenschaftliche Zwecke zu nutzen. Das Gebäude wurde im Jahr 2024 offiziell als Kulturgut anerkannt und besitzt eine große Bedeutung für die Geschichte Andalusiens. Dort fand im Januar 1918 die Regionalversammlung unter der Leitung von Blas Infante statt. Der Plan sieht vor, das Gebäude zu renovieren und den Ort für Informations-, Kultur- und Forschungsaktivitäten zu öffnen, um seine Rolle als Referenz für das Kulturerbe und als Symbol der andalusischen Autonomie zu stärken.

Die Bedeutung des Casino de Ronda geht weit über seine modernistische Architektur hinaus. In diesem Gebäude im Herzen des Stadtzentrums fand am 13. und 14. Januar 1918 die Regionalistische Versammlung von Ronda statt, die als einer der Gründungsmomente des zeitgenössischen Andalusismus gilt. Auf dieser von den andalusischen Zentren einberufenen und von Blas Infante geleiteten Versammlung wurden die ideologischen Grundlagen der autonomen Bewegung geschaffen und zum ersten Mal die Symbole angenommen, die Andalusien heute kennzeichnen: die grün-weiße Flagge und das Wappen mit Herkules und Säulen.

Mehr als ein Jahrhundert später möchte die Provinzregierung diesem Raum seine historische und kulturelle Dimension zurückgeben. Gemäß der vom Regionalministerium für Präsidentschaft, Inneres, sozialen Dialog und Verwaltungsvereinfachung unter der Leitung von Antonio Sanz geförderten Vereinbarung werden die Arbeiten in drei Bereichen des Gebäudes durchgeführt: im Hauptsaal, im Blas Infante-Saal und in der Bibliothek. Diese Räume sollen künftig für Konferenzen, Ausstellungen, Bildungsprogramme und Forschungsprojekte im Zusammenhang mit der andalusischen Geschichte genutzt werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Autonomieprozess liegt.

«Symbolische Transzendenz

Minister Antonio Sanz hob die "symbolische Bedeutung" des Projekts hervor, mit dem das Casino zu einem "Treffpunkt der Kultur und des andalusischen demokratischen Gedächtnisses" werden soll. Die Initiative wird von der Stiftung Zentrum für Andalusische Studien koordiniert, einer Organisation, die bereits andere Referenzräume wie das Museum der Autonomie in Coria del Río und das Haus von Blas Infante sowie das kürzlich renovierte Geburtshaus des Vaters des andalusischen Heimatlandes in Casares verwaltet.

«Wir wollen, dass es wieder zu einem lebendigen, öffentlich zugänglichen Raum wird, der Geschichte vermittelt», so Sanz.

Der Plan zielt nicht nur auf die Erhaltung eines einzigartigen Gebäudes ab, sondern auch auf die Wiederbelebung seiner sozialen Funktion im kulturellen Leben von Ronda und Andalusien. «Wir wollen, dass es wieder zu einem lebendigen, öffentlich zugänglichen Raum wird, der die Geschichte vermittelt und zugleich zeitgenössische Aktivitäten fördert, die junge Menschen ansprechen», erklärte Sanz.

Die Wiederherstellung des Casino de Ronda ist Teil einer umfassenderen Strategie der andalusischen Landesregierung zum Schutz und zur Verbreitung des andalusischen Erbes in einer Zeit, in der die kulturelle Identität eine neue Bedeutung erlangt. Die Umwandlung dieses Gebäudes in ein Kulturzentrum bedeutet nicht nur die Rettung eines Symbols aus der Vergangenheit, sondern auch, es in die Zukunft zu projizieren, als Bildungsinstrument und Treffpunkt für Forscher, kulturelle Gruppen und Bürger.

Mehr als hundert Jahre nach der Versammlung, in der die Symbole Andalusiens festgelegt wurden, wird der Ort, an dem sie geboren wurden, erneut zu einer wichtigen Etappe der andalusischen Geschichte. Diesmal nicht, um über die Autonomie zu diskutieren, sondern um sicherzustellen, dass die Erinnerung und die Kultur weiterhin einen zentralen Platz im öffentlichen Leben einnehmen.