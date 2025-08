Burgturm von Antequera bekommt Aufzug

Antonio J. Guerrero Antequera Freitag, 1. August 2025 Teilen

Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden künftig ohne Hindernisse bis ins Innere der Festung gelangen können. Bürgermeister Manuel Barón sowie die Stadträte José Manuel Fernández und José Medina Galeote erklärten, dass die Finanzierung eines stufenfreien Zugangs genehmigt worden sei.

Die Finanzierung zur Fertigstellung der Arbeiten zur Verbesserung der Zugänglichkeit in der Alcazaba von Antequera erfordert eine Investition von rund 170.000 Euro, die auf die Jahre 2025 und 2026 verteilt wird. „Mit dieser Maßnahme, die den Zugang vom Arco de los Gigantes bis zum Waffenplatz neben dem Festungsturm erleichtern wird, bekräftigt die Stadt ihr Engagement für die allgemeine Zugänglichkeit und stärkt Antequeras Stellung als barrierefreie Stadt, die bereits mit dem Preis der Königin Letizia ausgezeichnet wurde«, betonte Barón.

Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit werden den Aufzug nutzen können, der hinter dem Bogen der Giganten installiert wurde. Dieser bringt die Besucher hinauf zum Aussichtspunkt oberhalb des ersten Museums der Stadt, das 1585 gegründet wurde und einen Blick auf die Almenillas bietet, von wo aus man die gesamte Stadt überblicken kann. Von dort aus wird man durch die neuen Bauarbeiten den Waffenplatz über eine neue Route erreichen können, die eine deutliche Verbesserung gegenüber dem bisherigen Weg darstellt.

Medina Galeote erinnerte daran, dass dieser Ort ursprünglich so gebaut wurde, dass er uneinnehmbar war, was heute den Zugang erschwert. In der ersten Phase wurde daher ein Aufzug errichtet, um die ersten Treppen zu überwinden, die zwischen zwei und drei Stockwerken hinaufführen. Nun wird ein bequemer, stufenloser Weg angelegt, der es den Besuchern ermöglicht, den Paradeplatz der Stadtfestung zu betreten, der für kulturelle Aktivitäten geöffnet wird.