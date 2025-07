Drei Jugendliche in Ronda mit 18 Flaschen Lachgas festgenommen, die sie auf Partys verteilen wollten

Sur Ronda Freitag, 11. Juli 2025 Compartir

Die Nationalpolizei hat in Ronda drei Jugendliche festgenommen, nachdem sie mit fast zwanzig Flaschen Distickstoffoxid, auch bekannt als Lachgas, im Auto erwischt wurden, die sie auf Partys in der Stadt zu einem Preis von 30 Euro pro Ballon mit der Substanz verkaufen wollten.

Die Nationalpolizei hatte die Personalien der drei jungen Männer überprüft, nachdem sie mit ihrem Auto auf der Plaza Magistrado Antonio Cantos Guerrero angehalten hatten und danach ausgestiegen sind, obwohl der Motor weiter lief. Da die drei einen nervösen Eindruck machten, entschieden sich die Beamten zu einer Durchsuchung des Wagens.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten 18 Flaschen Lachgas, 26 Beutel mit Luftballons, zahlreiche Düsen und 2.850 Euro in bar.

Die Jungen Männer im Alter von 21, 22 und 27 Jahren haben der Polizei gegenüber zugegeben, dass sie von der Costa del Sol nach Ronda gekommen waren, um die mit Lachgas gefüllten Ballons zu Partys zu bringen, und zwar zum Preis von 30 Euro pro Stück.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die drei jungen Männer im Zusammenhang mit einem Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit verhaftet und das Untersuchungsgericht Nr. 3 in Ronda informiert.

Andererseits hat die Nationale Polizei daran erinnert, dass die Verwendung von inhaliertem Distickstoffoxid zu Freizeitzwecken ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Wenn es direkt in den menschlichen Körper eingeatmet wird, ersetzt es den Sauerstoff in der Lunge durch Distickstoffoxid, was das Atmen erschwert oder sogar unmöglich macht, solange die Wirkung anhält. In hohen Dosen kann es auch zu Erstickungsanfällen und sogar zum Tod führen.